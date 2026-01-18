हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-अफगानिस्तान जीता, पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका हारा; जानें अंडर-19 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

भारत-अफगानिस्तान जीता, पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका हारा; जानें अंडर-19 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

Under-19 World Cup Points Table: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब तक भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का दबदबा देखने को मिला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अगले चरण की रूपरेखा तैयार होने लगी है. भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने अब तक अन्य टीमों पर दबदबा बनाए रखा है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका फाइनल 6 फरवरी को खेला जाएगा. 18 जनवरी को अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम ने वेस्टइंडीज को 138 रनों से बुरी तरह रौंद डाला है.

वर्ल्ड कप में सभी टीम कम से कम एक मैच खेल चुकी हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीकी टीम भी अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है. वहीं भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. ये तीनों टीम अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर विराजमान हैं. यहां जान लीजिए कि वर्ल्ड कप के चारों ग्रुप की पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है.

भारत ग्रुप B में टॉप पर

भारतीय टीम ग्रुप B में अपने दोनों मैच जीत चुकी है और 4 अंकों के साथ टॉप पर मौजूद है. न्यूजीलैंड दूसरे और यूएसए तीसरे स्थान पर है. इन दोनों टीमों का एक-एक अंक है. वहीं बांग्लादेश को अभी तक एकमात्र मैच में हार मिली है.

  1. भारत - 4 अंक
  2. न्यूजीलैंड - 1 अंक
  3. यूएसए - 1 अंक
  4. बांग्लादेश - 0 अंक

ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल

ग्रुप A में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने अपना-अपना पहला मैच बड़े अंतर से जीता. अभी श्रीलंका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है. आयरलैंड और जापान क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर विराजमान हैं.

  1. श्रीलंका - 2 अंक
  2. ऑस्ट्रेलिया - 2 अंक
  3. आयरलैंड - 0 अंक
  4. जापान - 0 अंक

ग्रुप C में पाकिस्तान का बुरा हाल

ग्रुप C में पाकिस्तान सबसे नीचे है, उसे इंग्लैंड के हाथों 37 रनों से हार मिली थी. इस ग्रुप में टॉप पर इंग्लैंड मौजूद है, जिसके 4 अंक हैं और उसने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का एक-एक अंक हैं.

  1. इंग्लैंड - 4 अंक
  2. स्कॉटलैंड - 1 अंक
  3. जिम्बाब्वे - 1 अंक
  4. पाकिस्तान - 0 अंक

ग्रुप D में अफगानिस्तान का जलवा

ग्रुप D में अफगानिस्तान टीम जलवा बिखेर रही है, जिसने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. उसके 4 अंक हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के 2 अंक हैं. दक्षिण अफ्रीका और तान्जानिया की टीम अभी तक ग्रुप D से अंकों का खाता नहीं खोल पाए हैं.

  1. अफगानिस्तान - 4 अंक
  2. वेस्टइंडीज - 2 अंक
  3. दक्षिण अफ्रीका - 0 अंक
  4. तान्जानिया - 0 अंक

यह भी पढ़ें:

वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
India U19 Team U19 WORLD CUP Under 19 World Cup 2026 Under 19 World Cup Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Congress प्रवक्ता को क्यों रखा गया नजरबंद? सबूत दिखाकर खोली पुलिस प्रशासन की पोल!
Sandeep Chaudhary: Manikarnika Ghat पर सियासी 'संग्राम'! Live Tv पर गरजे सपा प्रवक्ता Manoj Kaka
Sandeep Chaudhary: Manikarnika AI Video मामले में Sanjay Singh ने Live Tv पर दिखाए कौन से सबूत?
Sandeep Chaudhary: आस्था पर घमासान, किसने किया अहिल्याबाई का अपमान?| UP Politics | CM Yogi
Dr. L. Subramaniam और Kavita Krishnamurti ने बताया Viral Reels के जमाने में कैसे Music सिखाता है Discipline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' देखने वालों को मिलेगा डबल एंटरटेनेंट, सनी देओल की फिल्म के साथ दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर
'बॉर्डर 2' के साथ दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर, ईद 2026 पर ही रिलीज होगी फिल्म
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ट्रेंडिंग
किचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
किचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन
क्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget