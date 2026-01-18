अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अगले चरण की रूपरेखा तैयार होने लगी है. भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने अब तक अन्य टीमों पर दबदबा बनाए रखा है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका फाइनल 6 फरवरी को खेला जाएगा. 18 जनवरी को अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम ने वेस्टइंडीज को 138 रनों से बुरी तरह रौंद डाला है.

वर्ल्ड कप में सभी टीम कम से कम एक मैच खेल चुकी हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीकी टीम भी अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है. वहीं भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. ये तीनों टीम अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर विराजमान हैं. यहां जान लीजिए कि वर्ल्ड कप के चारों ग्रुप की पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है.

भारत ग्रुप B में टॉप पर

भारतीय टीम ग्रुप B में अपने दोनों मैच जीत चुकी है और 4 अंकों के साथ टॉप पर मौजूद है. न्यूजीलैंड दूसरे और यूएसए तीसरे स्थान पर है. इन दोनों टीमों का एक-एक अंक है. वहीं बांग्लादेश को अभी तक एकमात्र मैच में हार मिली है.

भारत - 4 अंक न्यूजीलैंड - 1 अंक यूएसए - 1 अंक बांग्लादेश - 0 अंक

ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल

ग्रुप A में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने अपना-अपना पहला मैच बड़े अंतर से जीता. अभी श्रीलंका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है. आयरलैंड और जापान क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर विराजमान हैं.

श्रीलंका - 2 अंक ऑस्ट्रेलिया - 2 अंक आयरलैंड - 0 अंक जापान - 0 अंक

ग्रुप C में पाकिस्तान का बुरा हाल

ग्रुप C में पाकिस्तान सबसे नीचे है, उसे इंग्लैंड के हाथों 37 रनों से हार मिली थी. इस ग्रुप में टॉप पर इंग्लैंड मौजूद है, जिसके 4 अंक हैं और उसने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का एक-एक अंक हैं.

इंग्लैंड - 4 अंक स्कॉटलैंड - 1 अंक जिम्बाब्वे - 1 अंक पाकिस्तान - 0 अंक

ग्रुप D में अफगानिस्तान का जलवा

ग्रुप D में अफगानिस्तान टीम जलवा बिखेर रही है, जिसने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. उसके 4 अंक हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के 2 अंक हैं. दक्षिण अफ्रीका और तान्जानिया की टीम अभी तक ग्रुप D से अंकों का खाता नहीं खोल पाए हैं.

अफगानिस्तान - 4 अंक वेस्टइंडीज - 2 अंक दक्षिण अफ्रीका - 0 अंक तान्जानिया - 0 अंक

