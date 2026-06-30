ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, T20 रैंकिंग में भारतीय नंबर-1, जानें क्या बदलाव हुए

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है. भारत पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन श्री चरणी की बादशाहत पर कोई असर नहीं पड़ा है. श्री चरणी दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी हुई हैं. वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा टॉप-10 में बनी हुई हैं.

श्री चरणी की बादशाहत कायम

भारत की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी हुई हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही पहले स्थान पर कब्जा जमाया था. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 14 विकेट चटकाए. उनके अलावा दीप्ति शर्मा ऐसी दूसरी गेंदबाज हैं, जो टॉप-10 में बनी हुई हैं. इंग्लैंड की लॉरेन बेल ने लंबी छलांग लगाई है, जो सातवें से चौथे स्थान पर आ गई हैं.

It's tight at the top of the ICC Women's T20I Player Rankings heading into the knockout stages of the #T20WorldCup 👀



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बल्लेबाजों के टॉप-10 में तीन भारतीय

महिला टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल नंबर-1 बनी हुई हैं और इंग्लैंड की चार्ली डीन दूसरे स्थान पर हैं. टी20 में भारत की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं, जो पांचवें पायदान पर हैं और शेफाली वर्मा छठे स्थान पर बनी हुई हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी 10वें स्थान पर हैं. ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रीग्स को बल्लेबाजी रैंकिंग में नुकसान हुआ है.

वहीं टी20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप-10 में दीप्ति शर्मा एकमात्र भारतीय हैं, जो अभी पांचवें स्थान पर हैं. शेफाली वर्मा ने चार स्थान की छलांग लगाते हुए 22वां स्थान हासिल किया है. टीमों की रैंकिंग पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल शेड्यूल सेट हो चुका है. पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टक्कर होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड आमने-सामने आएंगे.

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