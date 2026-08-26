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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, बुमराह की बादशाहत खत्म, मिचेल स्टार्क बने नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज

ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, बुमराह की बादशाहत खत्म, मिचेल स्टार्क बने नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज

Latest ICC Rankings Update Test: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें मिचेल स्टार्क दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह अब दूसरे स्थान पर चले गए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 02:22 PM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की बादशाहत का अंत हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल के प्रदर्शन के बाद स्टार्क कॉ यह तोहफा मिला है. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्टार्क ने 2 मैचों में 12 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी चौथे नंबर पर आ गए हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह अब दुनिया के नंबर-2 टेस्ट गेंदबाज कहलाएंगे.

जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल नवंबर के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. वो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में नहीं खेले थे. उसके बाद चोट के चलते श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा. इतने सारे मुकाबले ना खेलने का भी बुमराह को रैंकिंग में नुकसान हुआ है.

मिचेल स्टार्क बने नंबर-1

मिचेल स्टार्क अपने करियर में पहली बार नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं, उनके रेटिंग पॉइंट 872 हैं, वहीं बुमराह उनसे 10 अंक पीछे हैं और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. स्टार्क ने सीधे तीसरे से पहले स्थान पर छलांग मारी है, इसलिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी भी एक स्थान फिसल कर दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए हैं.

स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए थे. उनके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने भी इस सीरीज में 2 मैचों में 7 विकेट लिए थे. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर वो भी पांचवें से चौथे स्थान पर आ गए हैं.

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दुनिया के टॉप-5 टेस्ट गेंदबाज

  1. मिचेल स्टार्क (AUS)
  2. जसप्रीत बुमराह (IND)
  3. मैट हेनरी (NZ)
  4. पैट कमिंस (AUS)
  5. मार्को जानसेन (SA_

टॉप-10 में सिर्फ एक भारतीय

दुनिया के टॉप-10 टेस्ट गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह अकेले भारतीय हैं. टेस्ट रैंकिंग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जो चार स्थान के नुकसान के साथ 18वें पायदान पर चले गए हैं. वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में कुल 4 विकेट लेने वाले रवींद्र जडेजा भी 3 स्थान के नुकसान के साथ 19वें पायदान पर चले गए हैं. टॉप-10 तो दूर की बात, पहले 15 गेंदबाजों में भी सिर्फ एक भारतीय मौजूद है.

भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल (टेस्ट रैंकिंग)

2. जसप्रीत बुमराह

18. मोहम्मद सिराज

19. रवींद्र जडेजा

26. कुलदीप यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings Test Rankings JASPRIT BUMRAH MITCHELL STARC
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