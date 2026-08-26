ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, बुमराह की बादशाहत खत्म, मिचेल स्टार्क बने नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की बादशाहत का अंत हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल के प्रदर्शन के बाद स्टार्क कॉ यह तोहफा मिला है. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्टार्क ने 2 मैचों में 12 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी चौथे नंबर पर आ गए हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह अब दुनिया के नंबर-2 टेस्ट गेंदबाज कहलाएंगे.

जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल नवंबर के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. वो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में नहीं खेले थे. उसके बाद चोट के चलते श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा. इतने सारे मुकाबले ना खेलने का भी बुमराह को रैंकिंग में नुकसान हुआ है.

मिचेल स्टार्क बने नंबर-1

मिचेल स्टार्क अपने करियर में पहली बार नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं, उनके रेटिंग पॉइंट 872 हैं, वहीं बुमराह उनसे 10 अंक पीछे हैं और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. स्टार्क ने सीधे तीसरे से पहले स्थान पर छलांग मारी है, इसलिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी भी एक स्थान फिसल कर दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए हैं.

स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए थे. उनके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने भी इस सीरीज में 2 मैचों में 7 विकेट लिए थे. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर वो भी पांचवें से चौथे स्थान पर आ गए हैं.

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दुनिया के टॉप-5 टेस्ट गेंदबाज

A change at the top of the rankings for Test bowlers as an Australian quick claims the No.1 spot for the very first time 😲https://t.co/fvecGLHkbT — ICC (@ICC) August 26, 2026

टॉप-10 में सिर्फ एक भारतीय

दुनिया के टॉप-10 टेस्ट गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह अकेले भारतीय हैं. टेस्ट रैंकिंग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जो चार स्थान के नुकसान के साथ 18वें पायदान पर चले गए हैं. वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में कुल 4 विकेट लेने वाले रवींद्र जडेजा भी 3 स्थान के नुकसान के साथ 19वें पायदान पर चले गए हैं. टॉप-10 तो दूर की बात, पहले 15 गेंदबाजों में भी सिर्फ एक भारतीय मौजूद है.

भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल (टेस्ट रैंकिंग)

2. जसप्रीत बुमराह

18. मोहम्मद सिराज

19. रवींद्र जडेजा

26. कुलदीप यादव

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