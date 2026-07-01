ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है. ईशान किशन दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि कई महीनों से टॉप पर चल रहे भारत के ही अभिषेक शर्मा को नुकसान हुआ है. आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों में केवल 5 रन बनाने वाले संजू सैमसन टॉप-25 खिलाड़ियों से भी बाहर हो गए हैं.

अच्छी बात यह है कि टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप-8 खिलाड़ियों में चार भारतीय शामिल हैं. ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की है. ईशान अभी 876 की रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं.

टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय

टी20 रैंकिंग के टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय हैं. ईशान किशन पहले स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा एक स्थान फिसल कर दूसरे पायदान पर आ गए हैं. तिलक वर्मा ने अपना छठा स्थान सुरक्षित रखा है, जो आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आ रहे हैं. वहीं टी20 टीम से ड्रॉप हो चुके पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव आठवें स्थान पर चले गए हैं.

1. ईशान किशन

2. अभिषेक शर्मा

6. तिलक वर्मा

8. सूर्यकुमार यादव

संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 'जीरो' और दूसरे टी20 में केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्हें रैंकिंग में पांच स्थान का नुकसान हुआ है, जिसके बाद वो 26वें स्थान पर चले गए हैं.

गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज को मिस करने वाले वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-3 टी20 गेंदबाज हैं और बुमराह एक स्थान फिसल कर छठे पायदान पर आ गए हैं.

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