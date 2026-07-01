हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय

ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय

Latest ICC Rankings T20I: टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन ने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल कर ली है. वो दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है. ईशान किशन दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि कई महीनों से टॉप पर चल रहे भारत के ही अभिषेक शर्मा को नुकसान हुआ है. आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों में केवल 5 रन बनाने वाले संजू सैमसन टॉप-25 खिलाड़ियों से भी बाहर हो गए हैं.

अच्छी बात यह है कि टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप-8 खिलाड़ियों में चार भारतीय शामिल हैं. ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की है. ईशान अभी 876 की रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं.

टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय

टी20 रैंकिंग के टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय हैं. ईशान किशन पहले स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा एक स्थान फिसल कर दूसरे पायदान पर आ गए हैं. तिलक वर्मा ने अपना छठा स्थान सुरक्षित रखा है, जो आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आ रहे हैं. वहीं टी20 टीम से ड्रॉप हो चुके पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव आठवें स्थान पर चले गए हैं.

1. ईशान किशन

2. अभिषेक शर्मा

6. तिलक वर्मा

8. सूर्यकुमार यादव

संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 'जीरो' और दूसरे टी20 में केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्हें रैंकिंग में पांच स्थान का नुकसान हुआ है, जिसके बाद वो 26वें स्थान पर चले गए हैं.

गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज को मिस करने वाले वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-3 टी20 गेंदबाज हैं और बुमराह एक स्थान फिसल कर छठे पायदान पर आ गए हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL 2027: हार्दिक पांड्या को लेने में इन 7 टीमों के बीच मची होड़, 2 फ्रेंचाइजी ने फेरा मुंह; MI का छोड़ेंगे साथ?

IND vs ENG: पहले टी20 में खूंखार प्लेइंग इलेवन के साथ खेलेगा इंग्लैंड! कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए खतरे की घंटी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings T20 Ranking ISHAN KISHAN Latest ICC Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
क्रिकेट
मोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देखें भारत-इंग्लैंड का पहला टी20? किस चैनल पर आएगा लाइव; जानें सारी डिटेल्स
मोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देखें भारत-इंग्लैंड का पहला टी20? किस चैनल पर आएगा लाइव
क्रिकेट
IPL 2027: हार्दिक पांड्या को लेने में इन 7 टीमों के बीच मची होड़, 2 फ्रेंचाइजी ने फेरा मुंह; MI का छोड़ेंगे साथ?
हार्दिक को लेने में इन 7 टीमों के बीच मची होड़, 2 फ्रेंचाइजी ने फेरा मुंह; MI का छोड़ेंगे साथ?
क्रिकेट
IND vs ENG: पहले टी20 में खूंखार प्लेइंग इलेवन के साथ खेलेगा इंग्लैंड! कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए खतरे की घंटी
पहले टी20 में खूंखार प्लेइंग इलेवन के साथ खेलेगा इंग्लैंड! कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए खतरे की घंटी
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget