भारत दूसरे स्थान पर फिसला, ICC T20 रैंकिंग में इंग्लैंड बना नंबर-1

भारत अब टी20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम नहीं है. हालिया सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ करने के बावजूद टीम इंडिया को रैंकिंग में नुकसान हुआ है. इंग्लैंड टी20 में नंबर-1 बन गया है. श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने पर इंग्लैंड को यह फायदा मिला है. इंग्लैंड और भारत, दोनों के अभी 269 रेटिंग पॉइंट्स हैं.

हैरी ब्रूक के कप्तान बनने के बाद इंग्लैंड की टी20 फॉर्म बहुत शानदार रही है. ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड 26 मैचों में 23 जीत दर्ज कर चुका है. एक तरफ इंग्लैंड ने अपनी हालिया सीरीज में श्रीलंका को हराया है. दूसरी ओर टीम इंडिया लगातार जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान को हरा चुकी है. इसके बावजूद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टी20 टीम रैंकिंग में फिसल कर दूसरे स्थान पर आ गई है.

अंक बराबर, तो इंग्लैंड आगे क्यों?

भारत अब दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम नहीं है. इंग्लैंड पहले स्थान पर है, जबकि टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है. दोनों के रेटिंग पॉइंट्स 269 हैं. हालांकि यह 269 का नंबर एक राउंड-ऑफ संख्या है. भारत के रेटिंग पॉइंट्स 268.76 हैं, जबकि इंग्लैंड के पॉइंट्स 268.80 हैं. केवल 0.04 अंकों के अंतर से इंग्लैंड रेटिंग में आगे चला गया है.

ऑस्ट्रेलिया अभी तीसरे और न्यूजीलैंड टी20 में दुनिया की चौथे नंबर की टीम है. वहीं दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर विराजमान है. पाकिस्तान छठे स्थान पर है. वेस्टइंडीज अभी सातवें स्थान पर है, लेकिन वह आगामी टी20 सीरीज में भारत को हरा देता है, तो संभव है कि वह रैंकिंग के टॉप-5 में एंट्री ले सकता है.

इंग्लैंड - 269 भारत - 269 ऑस्ट्रेलिया - 260 न्यूजीलैंड - 247 दक्षिण अफ्रीका - 243 पाकिस्तान - 240 वेस्टइंडीज - 234 बांग्लादेश - 224 श्रीलंका - 220 अफगानिस्तान 220

भारतीय टीम लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन रही है. मगर बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. उनकी सबसे पहली चुनौती ब्रिटेन दौरे की रही, जहां टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी. हालांकि आगे चलकर भारत ने जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.