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भारत दूसरे स्थान पर फिसला, ICC T20 रैंकिंग में इंग्लैंड बना नंबर-1

Latest ICC Mens T20I Team Rankings: टी20 की ताजा रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टीम नहीं रहा है, यह ताज इंग्लैंड ने छीन लिया है. भारत और इंग्लैंड, दोनों के बराबर 269 पॉइंट्स हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 08:13 AM (IST)
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भारत अब टी20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम नहीं है. हालिया सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ करने के बावजूद टीम इंडिया को रैंकिंग में नुकसान हुआ है. इंग्लैंड टी20 में नंबर-1 बन गया है. श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने पर इंग्लैंड को यह फायदा मिला है. इंग्लैंड और भारत, दोनों के अभी 269 रेटिंग पॉइंट्स हैं.

हैरी ब्रूक के कप्तान बनने के बाद इंग्लैंड की टी20 फॉर्म बहुत शानदार रही है. ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड 26 मैचों में 23 जीत दर्ज कर चुका है. एक तरफ इंग्लैंड ने अपनी हालिया सीरीज में श्रीलंका को हराया है. दूसरी ओर टीम इंडिया लगातार जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान को हरा चुकी है. इसके बावजूद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टी20 टीम रैंकिंग में फिसल कर दूसरे स्थान पर आ गई है.

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अंक बराबर, तो इंग्लैंड आगे क्यों?

भारत अब दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम नहीं है. इंग्लैंड पहले स्थान पर है, जबकि टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है. दोनों के रेटिंग पॉइंट्स 269 हैं. हालांकि यह 269 का नंबर एक राउंड-ऑफ संख्या है. भारत के रेटिंग पॉइंट्स 268.76 हैं, जबकि इंग्लैंड के पॉइंट्स 268.80 हैं. केवल 0.04 अंकों के अंतर से इंग्लैंड रेटिंग में आगे चला गया है. 

ऑस्ट्रेलिया अभी तीसरे और न्यूजीलैंड टी20 में दुनिया की चौथे नंबर की टीम है. वहीं दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर विराजमान है. पाकिस्तान छठे स्थान पर है. वेस्टइंडीज अभी सातवें स्थान पर है, लेकिन वह आगामी टी20 सीरीज में भारत को हरा देता है, तो संभव है कि वह रैंकिंग के टॉप-5 में एंट्री ले सकता है.

  1. इंग्लैंड - 269
  2. भारत - 269
  3. ऑस्ट्रेलिया - 260
  4. न्यूजीलैंड - 247
  5. दक्षिण अफ्रीका - 243
  6. पाकिस्तान - 240
  7. वेस्टइंडीज - 234
  8. बांग्लादेश - 224
  9. श्रीलंका - 220
  10. अफगानिस्तान 220

भारतीय टीम लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन रही है. मगर बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. उनकी सबसे पहली चुनौती ब्रिटेन दौरे की रही, जहां टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी. हालांकि आगे चलकर भारत ने जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
ICC Rankings England Team Ranking
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