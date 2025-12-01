हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से स्थगित हुई ये बड़ी क्रिकेट लीग, नई तारीखों के साथ शेड्यूल का हुआ एलान

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इसकी तैयारियों के चलते एक बड़ी क्रिकेट लीग के आयोजन को रीशेड्यूल किया गया है.

Updated at : 01 Dec 2025 04:10 PM (IST)
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का फुल शेड्यूल जारी हो चुका है. भारत और श्रीलंका के कुल 8 वेन्यू पर 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी को शुरू होगा, पहले ही दिन भारत और पाकिस्तान जैसी टीमें मैदान में होंगी. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक दिन 3 मुकाबले होंगे. वर्ल्ड कप का फाइनल 8 मार्च को होगा, जिसके एक हफ्ते बाद इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन शुरू हो सकता है. लेकिन वर्ल्ड कप से पहले होने वाली लंका प्रीमियर लीग को स्थगित कर दिया गया है, जो अब अगले साल जुलाई-अगस्त में होगा.

लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका क्रिकेट द्वारा आयोजित किया जाता है. एलपीएल का आयोजन इसी महीने (दिसंबर, 2025) में होना था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अभी वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 को भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. अगर पाक टीम फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी कोलंबो में होगा.

कब होगा लंका प्रीमियर लीग?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कारण लंका प्रीमियर लीग के आयोजन को 8 महीने आगे बढ़ा दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट ने आधिकारिक रूप से पोस्ट करते हुए बताया कि एलपीएल के छठे संस्करण का आयोजन 8 जुलाई से 8 अगस्त 2026 के बीच होगा.

श्रीलंका क्रिकेट ने अपने पोस्ट में लिखा, "आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ‘होस्ट वेन्यू’ को काफी पहले से तैयार करने की बड़ी ज़रूरत को देखते हुए लंका प्रीमियर लीग को स्थगित किया गया. वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च 2026 के दौरान श्रीलंका और भारत मिलकर होस्ट करेंगे. इस फैसले के साथ, पांच टीमों का यह टूर्नामेंट, श्रीलंका का सबसे बड़ा घरेलू T20 कॉम्पिटिशन, पिछले कई एडिशन की तरह, साल के बीच में वापस आएगा."

 
 
 
 
 
श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले कुल 8 वेन्यू पर होंगे. भारत के 5 (अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई) शहरों में इसके मैच होंगे. श्रीलंका के 3 वेन्यू के तौर पर आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), एसएससी क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) और पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) को चुना गया है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Sri Lanka Cricket Lanka Premier League LPL T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 Schedule
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Embed widget