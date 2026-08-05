किस्सा: वो भारतीय क्रिकेटर जिसपर फेंके गए गहने, जिसने पकड़ी पाकिस्तान की फिक्सिंग

बात है 1954 की, जब भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी. भारत के साथ पूर्व कप्तान लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) मैनेजर के रूप में मौजूद थे. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जिसके शुरुआती 4 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए. लेकिन आखिरी मुकाबले से पहले कुछ ऐसा हुआ, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं होगी. 26 फरवरी से शुरू होने वाले पांचवें टेस्ट से पहले पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल हफीज कारदार ने भारतीय मैनेजर लाला अमरनाथ को अपने कमरे में बुलाया.

अब्दुल हफीज और लाला अमरनाथ के बीच कमरे में बैठकर बात कर रहे थे. इसी बीच अगले मैच में अंपायरिंग करने वाले अंपायर इदरीस बेग कमरे में आए और पाक कप्तान से बोले स्किपर हमारे लिए क्या हुक्म है? लेकिन कमरे में लाला को देख अंपायर चौंक गए और तुरंत कमरे से निकल गए.

इसके बाद लाला को बेईमानी की भनक हुई और उन्होंने मैनेजमेंट के सामने शर्त रखी कि आखिरी मुकाबले में इदरीस बेग अंपयारिंग नहीं करेंगे. अब दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के पास इदरीस बेग के अलावा कोई दूसरा इंटरनेशनल लेवल का अंपायर नहीं था.

पाकिस्तान मैनेजमेंट ने अंपायर की समस्या लाला अमरनाथ को बताई. आगे कहा कि दूसरे अंपायर के रूप में उनके पास सिर्फ शमसुद्दीन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं. लाला ने इस पर जवाब दिया कि मैच में शमसुद्दीन तो अंपायरिंग कर सकते हैं, लेकिन इदरीस बेग बिल्कुल नहीं. इस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फिक्सिंग का भांडा फोड़ा. बता दें कि उनका निधन आज ही के दिन यानी 05 अगस्त को 2000 में हुआ था.

लाला अमरनाथ पर क्यों फेंके गए थे गहने?

लाला अमरनाथ ने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के जिमखाना ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 22 साल के खिलाड़ी ने करियर के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. उन्होंने 21 चौकों की मदद से 118 रनों की पारी खेली थी. इसके साथ वह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. इस उपलब्धि को देख ग्राउंड पर मौजूद महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र और ज्वैलरी फेंककर उनका स्वागत किया था. इस तरह लाला अमरनाथ पर ज्वैलरी फेंकने का किस्सा मशहूर है.

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