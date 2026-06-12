उत्तराखंड के दो युवा क्रिकेटर पहुंचे टीम इंडिया में, श्रीलंका दौरे के लिए हुआ सिलेक्शन

उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों से निकले दो युवा क्रिकेटरों ने बुधवार को वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे राज्य को काफी समय से था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 टीमों की घोषणा की तो उसमें उत्तराखंड के दो नाम चमक रहे थे लक्ष्य रायचंदानी और प्रियांशु सिंह.

लक्ष्य को सिर्फ टीम में जगह नहीं मिली, बल्कि उन्हें वन-डे और मल्टी-डे दोनों सीरीज के लिए उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. टीम की कप्तानी यशवर्धन सिंह चौहान के हाथों में है. प्रियांशु को चार दिवसीय यानी मल्टी-डे टीम में शामिल किया गया है.

लक्ष्य रायचंदानी के बारे में उनके करीबी बताते हैं कि क्रिकेट उनके लिए बचपन से ही सांस लेने जैसा रहा है. घरेलू टूर्नामेंट्स में एक के बाद एक जिम्मेदारी वाली पारियां खेलते हुए उन्होंने खुद को साबित किया. सिर्फ बल्ले से रन नहीं बनाए, मैदान पर सोचने और टीम को दिशा देने की जो काबिलियत चाहिए वह भी दिखाई. शायद इसीलिए चयनकर्ताओं ने उन्हें उपकप्तान की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त माना.

प्रियांशु सिंह की कहानी भी कुछ अलग नहीं है. लंबे फॉर्मेट की बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक दोनों चाहिए होती है और प्रियांशु ने यही दिखाया है. मल्टी-डे क्रिकेट में जब बाकी खिलाड़ी दबाव में टूटते हैं, वे और मजबूत होते हैं. यह चयन उनकी उस मेहनत का हिसाब है जो सालों तक नेट पर और लोकल मैदानों पर होती रही.

सिलेक्शन पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा?

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) में खुशी का माहौल है. BCCI सदस्य और CAU के पूर्व सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि लक्ष्य का उपकप्तान बनना पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक पल है.

"ये बच्चे सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते पूरे उत्तराखंड का सपना कंधों पर उठाए मैदान में उतरते हैं. राज्य में जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, लक्ष्य और प्रियांशु उसी का नतीजा हैं."

CAU ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि श्रीलंका में इनका प्रदर्शन उत्तराखंड के उन सैकड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा जो क्रिकेट को करियर के रूप में देख रहे हैं.

श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम

BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी के मुताबिक भारतीय अंडर-19 टीम इस दौरे पर तीन वन-डे और दो चार दिवसीय मैच खेलेगी. दौरे का पूरा शेड्यूल BCCI की आधिकारिक वेबसाइट www.bcci.tv पर जारी किया गया है.

उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन इसके युवाओं का हौसला बड़ा है. लक्ष्य और प्रियांशु ने आज यह साबित किया कि पहाड़ों की ऊंचाई से सपने और ऊंचे होते हैं.

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