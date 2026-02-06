हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL से जिस मुस्ताफिज़ुर रहमान को निकाला गया PSL ने उनपर बरसाया पैसा, इतने करोड़ में खरीदा

IPL से जिस मुस्ताफिज़ुर रहमान को निकाला गया PSL ने उनपर बरसाया पैसा, इतने करोड़ में खरीदा

Mustafizur Rahman PSL 2026 Salary: IPL 2026 से निकाले गए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने खरीद लिया है. उनका प्राइस आईपीएल के मुकाबले बहुत कम है.

By : शिवम | Updated at : 06 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

मुस्तफिजुर रहमान को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है, इसी कारण बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी होना पड़ा है. बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया था, जिसे IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. मुस्तफिजुर ने इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में जाने का फैसला किया, जिन्हें ऑक्शन से पहले ही एक टीम ने अपने दल में शामिल कर लिया है. हालांकि आईपीएल के मुकाबले उनका प्राइस बहुत कम है.

PSL 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे मुस्तफिजुर

पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी संस्करण के लिए 11 फरवरी को ऑक्शन होना है. उससे पहले लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर अपनी टीम में शामिल कर लिया है. कलंदर्स ने उन्हें 6.44 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया है. बता दें कि मुस्तफिजुर का इस टीम से रिश्ता कोई नया नहीं है. इससे पहले वह 2 संस्करण में इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं, हालांकि 2016 में कंधे में चोट के कारण वह कोई मैच नहीं खेल सके थे. 2018 में उन्होंने इस टीम के लिए 5 मैच खेले, जिनमें 6.43 की इकॉनमी रेट से 4 विकेट लिए.

IPL 2026 के कितना कम मिला पैसा?

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में खेलने वाले थे, उन्हें ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि बांग्लादेश में 2 युवकों की ह्त्या और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बाद भारत में इसका विरोध हुआ, जिसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि वह मुस्तफिजुर को रिलीज करे. इसके बाद काफी विवाद हुआ, बांग्लादेश ने भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया. आईसीसी द्वारा समझाने पर भी वह नहीं माने, जिसके बाद आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया.

आपको लग रहा होगा कि 9.2 करोड़ से उन्हें अब 6.44 करोड़ मिलेंगे तो घाटा कम है. ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय रुपये की तुलना में पाकिस्तानी रुपये की कीमत 3 गुना से भी कम है. तो 6.44 पाकिस्तानी रुपये भारतीय मुद्रा में 2 करोड़ 30 लाख के करीब बनते हैं, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की राशि से करीब 7 करोड़ रुपये कम मिले हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman Lahore Qalandars PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2026 PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज सरकार की खुली पोल... पाकिस्तान में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
शहबाज सरकार की खुली पोल... PAK में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज सरकार की खुली पोल... पाकिस्तान में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
शहबाज सरकार की खुली पोल... PAK में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक बच्चन को किया बर्थडे विश, लिखा- प्यार में चमकिए
ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक बच्चन को किया बर्थडे विश, लिखा- प्यार में चमकिए
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
हेल्थ
Newborn Constipation: न्यूबॉर्न बेबी में भी होती है कब्ज की शिकायत, जानें इन्हें पहचानने के तरीके
न्यूबॉर्न बेबी में भी होती है कब्ज की शिकायत, जानें इन्हें पहचानने के तरीके
जनरल नॉलेज
पीएम मोदी किसी देश में एक भी कदम न रखें तो कैसे साइन होती है कोई डील, क्या है इसका तरीका?
पीएम मोदी किसी देश में एक भी कदम न रखें तो कैसे साइन होती है कोई डील, क्या है इसका तरीका?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget