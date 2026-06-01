6,6,6,6,6,6... IPL में व्यस्त रह गए आप, T20I में फिर बन गया लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड

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6,6,6,6,6,6... IPL में व्यस्त रह गए आप, इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर बन गया लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड

One Over 6 Sixes: क्रिकेट फैंस रविवार को IPL 2026 के फाइनल में बिजी रहे. इधर टी20 इंटरनेशनल में एक बार फिर एक ओवर 6 छक्के लगने का रिकॉर्ड कायम हो गया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Jun 2026 11:33 AM (IST)
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Kushal Bhurtel One Over 6 Sixes: क्रिकेट फैंस इधर IPL 2026 में ही बिजी रहे, उधर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर लगातार 6 छक्के लगने का रिकॉर्ड कायम हो गया. इस बार यह कमाल नेपाल के बल्लेबाज कुशल भुरटेल (Kushal Bhurtel) ने किया. कुशल ऐसा करने वाले नेपाल के दूसरे बल्लेबाज बन गए. इसस पहले नेपाल के लिए यह कमाल दीपेंद्र सिंह आरी ने किया था.

कुशल भुरटेल ने खुद को युवराज सिंह वाली लिस्ट में शामिल कर लिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह ने 2007 में बनाया था. कुशल इस लिस्ट का हिस्सा बनने वाले छठे बल्लेबाज बने. 

चीन खिलाफ बनाया रिकॉर्ड 

नेपाल के बल्लेबाज ने रविवार (31 मई) को सिंगापुर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में चीन के खिलाफ एशियन गेम्स मेन्स टी20 क्वलीफायर में शानदार पारी खेलते हुए लगातार 6 छक्के लगाने का कमाल किया. कुशल ने 9वें ओवर में चीन ने झूओ यू के ओवर में 6 छक्के जड़े. ओवर में 1 वाइड सहित कुल 37 रन बने. नेपाली बल्लेबाज ने मुकाबले में 43 गेंदों में 5 चौके और 16 छक्के लगाकर 129 रन स्कोर किए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा. 

यहां देखें लगातार 6 छक्कों का वीडियो

 
 
 
 
 
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एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

  • युवराज सिंह (भारत)- बनाम इंग्लैंड, 2007
  • कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)- बनाम श्रीलंका, 2021
  • दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)- बनाम कतर, 2024
  • डेरियस विज़सर (समोआ)- बनाम वानुअतु, 2024
  • मनन बशीर (बुल्गारिया)- बनाम जिब्राल्टर, 2025
  • कुशल भुरटेल (नेपाल)- बनाम चीन, 2026

नेपाल ने 221 रन से जीता मैच 

मुकाबले में नेपाल ने 221 रनों की बड़ी जीत अपने नाम की. पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 313 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कुशल भुरटेल ने सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कुशल मल्ला और रोहित पौडेल तेज तर्रार अर्धशतकीय पारियों को अंजाम दिया. कुशल मल्ला ने 47 गेंदों में 85* रन और रोहित ने 21 गेंदों में 69* रन बनाए. 

फिर चेज के लिए उतरी चीन की टीम 19.2 ओवर में 92 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए शेनजियन झेंग ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 15 गेंदों में 1 चौका और 4 छक्के लगाकर 31 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने सिएरा कार से साथ जीते ढेरों इनाम, जानें कुल कितनी रकम की अपने नाम

Published at : 01 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Kushal Bhurtel Nepal Vs China One Over 6 Sixes
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