हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकुलदीप यादव बैठेंगे बाहर! पहले टी20 में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन; इरफान पठान ने की प्रिडिक्शन

कुलदीप यादव बैठेंगे बाहर! पहले टी20 में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन; इरफान पठान ने की प्रिडिक्शन

India Playing 11 Prediction: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन चुनी है. उन्होंने कुलदीप यादव को अपनी अंतिम-11 से बाहर रखा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 07:08 PM (IST)
शुक्रवार, 29 अक्टूबर से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शुरू हो रही है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप जीतकर आ रही टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया का उसी के घर में सूपड़ा साफ करना चाहेगी. सीरीज शुरू होने से पहले भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने एशिया कप के टॉप विकेट टेकर रहे कुलदीप यादव को जगह नहीं दी है.

इरफान पठान ने चुनी प्लेइंग इलेवन

इरफान पठान ने भारतीय प्लेइंग इलेवन में पहले 4 क्रमों पर उन्हीं खिलाड़ियों को रखा है, जो नियमित रूप से उन्हीं क्रमों पर खेल रहे हैं. उन्होंने बतौर ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को चुना, नंबर-3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव को चुना है, जिसकी फॉर्म पर सवालिया निशान लगे हैं. पठान ने चौथे क्रम पर तिलक वर्मा को रखा है, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में नाबाद 69 रनों की पारी खेल पूरे भारतवर्ष का दिल जीता था.

चूंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, ऐसे में संजू सैमसन के लिए नंबर-5 का बल्लेबाजी क्रम खुल गया है. शिवम दुबे दमदार बैटिंग के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान देंगे. स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका अक्षर पटेल निभाएंगे.

हर्षित राणा पर दिखाया भरोसा

इरफान पठान का कहना है कि सिडनी ODI में 4 विकेट लेकर हर्षित राणा ने टी20 प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का दावा ठोका है. हर्षित ने एडिलेड वनडे में 24 रनों की पारी खेल बल्ले से भी योगदान दिया था. दूसरे स्पिन गेंदबाजी विकल्प के तौर पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को चुना है और कुलदीप यादव को बाहर रखा है. कुलदीप 17 विकेट लेकर एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.

हर्षित राणा तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा रहे होंगे. वहीं इरफान पठान ने लीड तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को जगह दी है.

इरफान पठान ने चुनी भारतीय प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Irfan Pathan IND Vs AUS 1st T20 IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
