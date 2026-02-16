लाइव टीवी पर हार्दिक और सूर्या से भिड़े कुलदीप! पाकिस्तान से मैच के बाद ये क्या हुआ?

लाइव टीवी पर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्या से भिड़े कुलदीप यादव! पाकिस्तान से मैच के बाद ये क्या हुआ? जानें पूरा माजरा
Kuldeep Yadav: भारत-पाकिस्तान मैच के बाद लाइव टीवी पर कुलदीप यादव कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से गुस्से में दिखाई दिए.
Kuldeep Yadav Angry Reaction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बीते रविवार (15 फरवरी) कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने 61 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की. वहीं मैच के बाद लाइव टीवी पर बड़ा ही अनोखा मंजर देखने को मिला. टीवी पर दिखाई दिया कि कुलदीप यादव पहले हार्दिक पांड्या से और फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव से भिड़े.
हार्दिक और सूर्या से कुलदीप के भिड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तो आइए जानते हैं कि हार्दिक, सूर्या और कुलदीप के बीच हुई गर्मा-गर्मी का पूरा माजरा क्या है.
मैच के दौरान कुलदीप पर गुस्साए हार्दिक
दरअसल मैच के दौरान कुलदीप ने हार्दिक की गेंद पर बड़ा ही सिंपल कैच टपका कर छक्का करवा दिया था. इससे पिछली गेंद पर विकेटकीपिंग पर ईशान ने कैच छोड़ा था. पहले हार्दिक का गुस्सा ईशान पर फूटा था. फिर अगली गेंद पर कुलदीप से कैच छूटने के बाद उनका गुस्सा कुलदीप पर फूटा.
मैच के बाद हुई गर्मा-गर्मी
बात सिर्फ मैच तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैच के बाद भी कुलदीप यादव गुस्से में दिखाई दिए. मैच खत्म होने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, उस वक्त हार्दिक और कुलदीप में तीखी बहस देखने को मिली. जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आए दोनों में कुछ तीखी बात हुई.
हार्दिक से मिलने के बाद कुलदीप ने सूर्या से भी ठीक तरह से हाथ नहीं मिलाया. देखने में ऐसा लगा कि कुलदीप ने कप्तान सूर्या का हाथ झटक दिया. इस तरह तीनों भारतीय खिलाड़ियों में मैच के बाद भी गर्मा-गर्मी देखने को मिली.
भारत का अगला मैच
गौरतलब है कि कोलंबो में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ 18 फरवरी, बुधवार को खेलेगी. भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी.
