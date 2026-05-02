IPL 2026 का 43वां मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जिसमें DC ने RR को 7 विकेट से हराया. इस मैच में दिल्ली के गेंदबाज कुलदीप यादव और राजस्थान के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बीच एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. ये तब हुआ जब जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए थे.

रवींद्र जडेजा ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद 12वें ओवर में मैदान पर आए थे. जब वह आ रहे थे तो कुलदीप यादव उनके रास्ते में खड़े थे, उन्होंने कुलदीप के सामने बल्ला घुमाया. ये एक तरह का मजाक था और वह इशारा दे रहे थे कि आज तुम्हारे खिलाफ खूब रन बनाऊंगा. इस पर कुलदीप ने भी उन्हें पकड़ लिया, मजाक में उन्हें धक्का दिया. दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, जो टीम इंडिया में एकसाथ खेलते हैं. दोनों के बीच इस मजाकिए लम्हे का वीडियो वायरल हो गया.

𝙈𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙧𝙪𝙠𝙣𝙞 𝙣𝙖𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙖𝙝𝙞𝙮𝙚...



Kuldeep Yadav & Ravindra Jadeja shared a fun moment in the middle of the game. 😅#TATAIPL 2026 ➡️ #RRvDC | LIVE NOW 👉https://t.co/cMKydi0l80 pic.twitter.com/6EijsAT5Nd — Star Sports (@StarSportsIndia) May 1, 2026

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मैच का हाल

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम की शुरुआत खराब रही थी, यशस्वी जायसवाल (6) और वैभव सूर्यवंशी (4) सस्ते में आउट हो गए. वैभव को काइल जेमीसन ने बोल्ड किया और यशस्वी को मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया. इस मैच में रियान पराग का बल्ला चला, उन्होंने 50 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 90 रन बनाए. उन्हें भी स्टार्क ने आउट किया. अंत में डोनोवन फेरीरा ने 14 गेंदों में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर राजस्थान के स्कोर को 225 तक पहुंचाया जो इस पिच पर अच्छा टोटल था.

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लक्ष्य का पीछा करते हुए पथुम निसांका और केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स को शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (110) की. निसांका ने 33 गेंदों 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाए. राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए.

नितीश राणा ने 17 गेंदों में 33 रन बनाए. अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने 11 गेंदों में 18 और आशुतोष श अरमा ने 15 गेंदों में 25 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को 5 गेंद शेष रहते जीत दिलाई.