वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में MVP प्लेयर रहे, जिन्होंने ऑरेंज कैप समेत कई और अवार्ड्स भी जीते. पहली गेंद से बड़ा प्रहार करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है, बड़ी बात ये है कि वह इसमें सफल भी हो रहे हैं. उन्होंने क्वालीफायर-2 में भी 96 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली, जब अन्य बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे तो उन्होंने समझदारी से खेल को आगे बढ़ाया. हालांकि टीम हार गई. क्रुणाल पांड्या ने उनकी तारीफ करते हुए कहा उस लड़के में दिमाग है, वो सिर्फ स्लॉगिंग तो बिलकुल नहीं करता.

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल के हैं और उनकी बल्लेबाजी देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरान हो जाते हैं. जब वह IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदे गए थे, मात्र 13 साल के थे. इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि जब कोई बच्चा क्रिकेट में करियर बनाना शुरू करता है तब वैभव IPL खेलेंगे. शुरुआत में उनकी उम्र को लेकर ही चर्चा हुई कि क्या ये सही है? क्या सच में वह 15 साल के हैं या इसमें कोई धोखाधड़ी है. लेकिन अब सिर्फ वैभव की बल्लेबाजी के चर्चे होते हैं.

चैंपियन टीम RCB में शामिल क्रुणाल पांड्या भी वैभव की बल्लेबाजी से प्रभावित हुए, वे भी हैरान है कि सिर्फ 15 साल का खिलाड़ी ऐसा खेल रहा है. IPL 2026 के दौरान क्रुणाल ने भी वैभव के सामने गेंदबाजी की, उनका विकेट भी लिया. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में क्रुणाल ने कहा, "हां हमारा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच था, मैंने उनका विकेट भी लिया."

यह भी पढ़ें- “काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात

क्रुणाल ने आगे कहा, "लेकिन क्या टैलेंट है उसमें, सिर्फ 15 साल की उम्र में ऐसा टैलेंट होना कमाल की बात है. 25, 30 या 40 की उम्र में ऐसी बल्लेबाजी करना तारीफ के काबिल है, लेकिन सिर्फ 15 साल? वह सिर्फ अंधाधुंध शॉट्स नहीं खेलता, उसके पास दिमाग है."

यह भी पढ़ें- ओली रॉबिन्सन का कहर, दूसरे ही ओवर में झटके 3 विकेट, बैकफुट पर न्यूजीलैंड

क्रुणाल ने क्वालीफायर-2 में खेली गई उनकी पारी को याद करते हुए बताया कि कैसे वह स्थिति के अनुसार खेला था. उन्होंने कहा, "GT के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में उन्होंने कैसी बल्लेबाजी की. वह स्थति को देखकर खेले थे. मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आने वाले 10 सालों में वह कहां जाता है, उनका सफर कैसा रहता है."