Women's World Cup IND vs SA: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में मंगलवार का दिन भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ के नाम रहा. विशाखापट्टनम में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में इस 22 साल की तेज गेंदबाज ने ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. कमेंट्री के दौरान इस कैच को मजाकिया अंदाज में ‘हैंड ऑफ गौड़’ नाम दिया गया जो बिल्कुल वैसे ही जैसे 1986 फुटबॉल वर्ल्ड कप में डिएगो माराडोना के गोल को “हैंड ऑफ गॉड” कहा गया था.

बल्लेबाज रह गई हक्का-बक्का

मैच के दूसरे ओवर में क्रांति गौड़ ने दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज टैजमिन ब्रिट्स को आउट कर सबको चौका दिया. ब्रिट्स ने तेज गेंद को बॉलर के सामने की ओर खेला, लेकिन क्रांति ने फॉलो-थ्रू में बाईं ओर उड़ते हुए एक हाथ से कैच लपक लिया. गेंद हवा में कुछ सेकंड थी और क्रांति ने बिजली सी फुर्ती से उसे पकड़ लिया.

इस कैच को देखकर ब्रिट्स मैदान पर कुछ सेकंड तक खड़ी रह गईं. उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह कैच लिया जा चुका है. भारतीय खिलाड़ियों ने क्रांति को गले लगाकर जश्न मनाया और दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस खड़े होकर ताली बजाने लगे.

कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद रौनक कपूर ने इस पल को “हैंड ऑफ गौड़” कहकर पुकारा, और यह शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

मैच का नतीजा: डि क्लर्क ने छीनी जीत

हालांकि भारत को इस मैच में जीत नहीं मिल सकी. दक्षिण अफ्रीका ने नेदिन डि क्लर्क (नाबाद 84) और क्लो ट्रायोन (49) की शानदार साझेदारी की मदद से भारत को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत द्वारा दिए गए 252 रन के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने 48.5 ओवर में हासिल कर लिया.

डि क्लर्क ने 54 गेंदों में आठ चौके और पांच छक्के ठोकते हुए नाबाद 84 रन बनाए. कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने भी 70 रन की पारी खेली और टीम की शुरुआत मजबूत की.

ऋचा घोष की तूफानी पारी भी बेकार

इससे पहले भारत की ओर से ऋचा घोष ने 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. उन्होंने 77 गेंदों में 11 चौके और चार छक्के लगाए. उनके साथ स्नेह राणा (33 रन) ने आखिरी ओवरों में 53 गेंदों पर 88 रनों की तेज साझेदारी कर टीम को 251 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

‘कैच ऑफ द टूर्नामेंट’ बना क्रांति का जलवा

हालांकि भारत को मैच गंवाना पड़ा, लेकिन क्रांति गौड़ का एक हाथ से लपका गया कैच अब तक के ‘कैच ऑफ द टूर्नामेंट’ के तौर पर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें “हैंड ऑफ गौड़” कहकर बुला रहे हैं और वाकई, ऐसा कैच हर दिन नहीं देखा जाता.