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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 में किसे मिलनी चाहिए KKR की कप्तानी? सुरेश रैना ने बताया सबसे बढ़िया नाम

IPL 2027 में किसे मिलनी चाहिए KKR की कप्तानी? सुरेश रैना ने बताया सबसे बढ़िया नाम

IPL 2027 में कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान कौन होगा? एक पूर्व क्रिकेटर ने रिंकू सिंह को नया कप्तान बनाने का आइडिया दिया है. रिंकू 8 सीजन से लगातार KKR के लिए खेल रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 12:54 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान किसे बनना चाहिए. अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में सवाल है कि IPL 2027 में KKR की कप्तानी कौन करेगा? आन्द्रे रसेल ने 2026 सीजन से पहले ही आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली थी. आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या के ट्रेड की खबरें खूब चर्चा में रही हैं, लेकिन अब रिंकू सिंह को कप्तान बनाने की मांग तेज हो रही है. सुरेश रैना का कहना है कि कोलकाता टीम को रिंकू में भरोसा दिखाकर उन्हें कप्तान बना देना चाहिए.

रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ मेवरिक्स ने यूपी टी20 लीग 2026 का खिताब जीता है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है. रिंकू, पूरे टूर्नामेंट में मेरठ के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया में स्थान नहीं मिला. 

रिंकू को बनाओ कप्तान

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, "KKR को एक कप्तान की तलाश है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम को अपना कप्तान मिल गया है. फ्रेंचाइजी को उनमें (रिंकू सिंह) भरोसा दिखाना चाहिए. उन्हें कुछ मैचों का समय देना चाहिए."

यूपी टी20 लीग 2026 के फाइनल में रिंकू सिंह ने सिर्फ 1 रन बनाया था, लेकिन उनकी लीडरशिप में मेरठ मेवरिक्स ने फाइनल में लखनऊ फैल्कंस को 94 रनों से हराया था. इससे पहले 2024 सीजन में भी मेरठ मेवरिक्स चैंपियन बन चुकी है.

सिर्फ KKR के लिए खेले हैं रिंकू

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिंकू सिंह अब तक सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ही खेले हैं. अपने 73 मैचों के IPL करियर में 1394 रन बनाए हैं. रिंकू ज्यादातर लोवर-मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का रोल अदा करते आए हैं. आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए 11 पारियों में उनके बल्ले से 295 रन निकले थे.

IPL 2026 के कोलकाता के स्क्वाड पर नजर डालें तो उसमें वरुण चक्रवर्ती, टिम साइफर्ट, सुनील नरेन, रोवमैन पावेल और मनीष पांडे जैसे नामी खिलाड़ी थे, लेकिन कप्तानी अजिंक्य रहाणे संभाल रहे थे. चूंकि अब रहाणे संन्यास ले चुके हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में से केवल पावेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी का थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन कोलकाता शायद ही उन्हें कप्तानी का भार सौंपे. रिंकू सिंह को KKR में 8 साल हो चुके हैं, वो खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें कप्तानी सौंपा कोई गलत फैसला तो नहीं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2027
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