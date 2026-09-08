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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट

सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट

केएल राहुल IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही खेलेंगे. यह जानकारी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के मालिक द्वारा किए गए हालिया पोस्ट से ऐसे संकेत मिले हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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IPL 2027 की ट्रेड विंडो खुली हुई है, जो मिनी ऑक्शन से करीब एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी. ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का ट्रेड हो चुका है, वहीं हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की अफवाह बार-बार तूल पकड़ रही हैं. इसी बीच केएल राहुल के दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने की खबरें भी जोर पकड़ने लगी थीं. उन खबरों के बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम के मालिक ने राहुल के भविष्य पर सब साफ कर दिया है.

केएल राहुल ने 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में कदम रखा था. वो पिछले 2 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 27 मैचों में 1132 रन बना चुके हैं. राहुल पिछले दोनों सीजन दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. सोशल मीडिया पर राहुल और दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल की जबरदस्त बान्डिंग दिखी है.

दिल्ली कैपिटल्स के मालिक ने किया पोस्ट

दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. दिल्ली कैपिटल्स द्वारा साझा एक वीडियो क्लिप को रिपोस्ट करते हुए पार्थ जिंदल ने लिखा - केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं. मेरे सर्किल में वो सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं, जो अपनी टीम को हमेशा आगे रखकर खेलते हैं. हमारे कुछ काम अभी भी अधूरे हैं और हम दिल्ली का नाम गौरवान्वित करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे.

भारतीय क्रिकेटर ने भी इसका जवाब दिया. पार्थ जिंदल के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर राहुल ने कहीं ना कहीं पुष्टि कर दी है कि वो अगले सीजन DC में बने रहेंगे. राहुल ने लिखा - धन्यवाद, अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा.

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दिल्ली के टॉपर हैं राहुल

IPL 2025 और 2026 में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने सीजन में 500 से अधिक रन बनाए. 2025 सीजन में उनके बाद दूसरे स्थान पर अभिषेक पोरेल रहे थे, जिन्होंने दिल्ली के लिए 301 रन बनाए थे, जबकि राहुल ने 539 रन बनाए थे. वहीं आईपीएल 2026 में राहुल के बल्ले से 593 रन ये और दूसरे स्थान पर पथुम निसांका रहे, जिन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ 278 रन बनाए. बाकी खिलाड़ियों की तुलना में इतने अधिक रन बनाना ही दर्शाता है कि राहुल अकेले दम पर पिछले 2 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग का भार अपने कंधों पर ढो रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Parth Jindal KL RAHUL
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