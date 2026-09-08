सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट

IPL 2027 की ट्रेड विंडो खुली हुई है, जो मिनी ऑक्शन से करीब एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी. ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का ट्रेड हो चुका है, वहीं हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की अफवाह बार-बार तूल पकड़ रही हैं. इसी बीच केएल राहुल के दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने की खबरें भी जोर पकड़ने लगी थीं. उन खबरों के बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम के मालिक ने राहुल के भविष्य पर सब साफ कर दिया है.

केएल राहुल ने 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में कदम रखा था. वो पिछले 2 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 27 मैचों में 1132 रन बना चुके हैं. राहुल पिछले दोनों सीजन दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. सोशल मीडिया पर राहुल और दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल की जबरदस्त बान्डिंग दिखी है.

दिल्ली कैपिटल्स के मालिक ने किया पोस्ट

दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. दिल्ली कैपिटल्स द्वारा साझा एक वीडियो क्लिप को रिपोस्ट करते हुए पार्थ जिंदल ने लिखा - केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं. मेरे सर्किल में वो सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं, जो अपनी टीम को हमेशा आगे रखकर खेलते हैं. हमारे कुछ काम अभी भी अधूरे हैं और हम दिल्ली का नाम गौरवान्वित करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे.

Thank you , can’t wait for the coming season . 💙 https://t.co/loH9FUXylq — K L Rahul (@klrahul) September 7, 2026

भारतीय क्रिकेटर ने भी इसका जवाब दिया. पार्थ जिंदल के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर राहुल ने कहीं ना कहीं पुष्टि कर दी है कि वो अगले सीजन DC में बने रहेंगे. राहुल ने लिखा - धन्यवाद, अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा.

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दिल्ली के टॉपर हैं राहुल

IPL 2025 और 2026 में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने सीजन में 500 से अधिक रन बनाए. 2025 सीजन में उनके बाद दूसरे स्थान पर अभिषेक पोरेल रहे थे, जिन्होंने दिल्ली के लिए 301 रन बनाए थे, जबकि राहुल ने 539 रन बनाए थे. वहीं आईपीएल 2026 में राहुल के बल्ले से 593 रन ये और दूसरे स्थान पर पथुम निसांका रहे, जिन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ 278 रन बनाए. बाकी खिलाड़ियों की तुलना में इतने अधिक रन बनाना ही दर्शाता है कि राहुल अकेले दम पर पिछले 2 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग का भार अपने कंधों पर ढो रहे हैं.

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