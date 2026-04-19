LIVE: आज कोलकाता को मिलेगी पहली जीत या राजस्थान मारेगी बाजी? रोमांचक जंग की उम्मीद; जानें अपडेट

आईपीएल 2026 में आज भी दो मुकाबले खेले जाने हैं. पहला मैच ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. केकेआर का इस सीजन जीत का खाता अब तक नहीं खुला है. वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी अपना पिछला मैच हारी है. राजस्थान प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. टीम पांच मुकाबलों में से चार मैच जीती है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स छह मुकाबलों में पांच मैच हारी है. केकेआर का एक मैच बारिश में धुल गया था.

हेड टू हेड में कौन आगे?

कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में कोलकाता ने बढ़त हासिल करते हुए 16 में जीत दर्ज की है. राजस्थान ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच बाकी 2 मुकाबले बेनतीजा रहे.

कोलकाता या राजस्थान, कौन जीतेगा आज का मैच?

पिछले सीजन दोनों के बीच 2 मैच खेले गए थे, जिसमें कोलकाता ने जीत हासिल की थी. हेड टू हेड और पिछले सीजन की भिड़ंत को देखते हुए केकेआर आगे दिख रही है, लेकिन मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन देखते हुए राजस्थान का पलड़ा भारी दिख रहा है. पेपर पर और फॉर्म को देखते हुए राजस्थान की टीम काफी भारी है, लेकिन मुकाबले में चेज करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा रहेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, रवि सिंह, शुभम दुबे, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मफाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला.