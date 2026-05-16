KKR vs GT मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKKR vs GT Pitch Report: कोलकाता बनाम गुजरात मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?

KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता बनाम गुजरात मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?

KKR vs GT Pitch Report: आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच ईडन गार्डन्स (Eden Gardens Stadium) में खेला जाएगा. जानिए आज पिच से किसे फायदा मिलने की संभावना है.

By : शिवम | Updated at : 16 May 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है. प्लेऑफ के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा, जिसे जीतकर GT प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लेगी. KKR को दौड़ में बने रहने के लिए जीतना जरुरी है. ये मैच ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. जानिए आज के मैच में पिच का बर्ताव कैसा रहेगा.

गुजरात टाइटंस का ये 13वां मैच है, टीम ने अभी तक 8 मैच जीते और 4 हारे हैं. 16 अंक और +0.551 की नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. आज जीती तो GT पहले स्थान पर आ जाएगी. जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 में से 4 जीते और 6 हारे हैं. एक पॉइंट उन्हें मैच रद्द होने के कारण मिला था. KKR अब बचे हुए तीनों मैच जीतकर भी 15 अंकों तक ही पहुंचेगी, ऐसे में आज हारी तो कोलकाता का प्लेऑफ में जाने का चांस खत्म हो जाएगा.

ईडन गार्डन्स का IPL रिकॉर्ड

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आईपीएल के कुल 104 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 43 बार और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 59 बार जीती है. इससे साफ है कि यहां ओस एक बड़ा फैक्टर साबित होती है और चेज करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिलता है. यहां सबसे बड़ा टोटल 262 का है, जो 2024 में पंजाब किंग्स ने कोलकाता के खिलाफ बनाया था. सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी 112 रन की है, जो 2022 में रजत पाटीदार ने खेली थी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 164 रन है.

यह भी पढ़ें- RCB-GT के 99%, CSK के रह गए 17%, देखें सभी 8 टीमों के प्लेऑफ में जाने के चांस कितने प्रतिशत

KKR vs GT मैच की पिच रिपोर्ट

आज की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रह सकती है. सपाट पिच है, जहां गेंदबाजों के लिए आसान नहीं रहने वाला. यहां बारिश से पिच का बर्ताव बदल भी सकता है, गेंद का उछाल बल्लेबाजों को तंग कर सकता है. आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. पहली पारी में 220-230 रन बने तो चेज करने वाली टीम को मुश्किल भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव

कहां देखें लाइव

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
KKR Vs GT Eden Gardens Pitch Report Gujarat Titans KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता बनाम गुजरात मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?
KKR vs GT मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?
क्रिकेट
KKR vs GT: पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट... शमी के महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं कगिसो रबाडा
पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट... शमी के महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं कगिसो रबाडा
क्रिकेट
ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में इस गलती की मिली सजा
ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में इस गलती की मिली सजा
क्रिकेट
RCB-GT के 99%, CSK के रह गए 17%, देखें सभी 8 टीमों के प्लेऑफ में जाने के चांस कितने प्रतिशत
RCB-GT के 99%, CSK के रह गए 17%, देखें सभी 8 टीमों के प्लेऑफ में जाने के चांस कितने प्रतिशत
Advertisement

वीडियोज

पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
महाराष्ट्र
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ओटीटी
Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
ट्रेंडिंग
Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
लाइफस्टाइल
Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget