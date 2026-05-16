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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKKR vs GT: पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट... शमी के महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं कगिसो रबाडा

KKR vs GT: पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट... शमी के महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं कगिसो रबाडा

KKR vs GT: IPL के एक सीजन पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है. इस रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं कगिसो रबाडा, जो आज इतिहास रच सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 16 May 2026 01:04 PM (IST)
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IPL 2026 का 60वां मैच आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच है. GT आज जीती तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, इसी के साथ KKR का प्लेऑफ का चांस खत्म हो जाएगा. गुजरात के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के पास आज इतिहास रचने का मौका है. वह एक सीजन पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े हैं.

एक सीजन पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी मोहम्मद शमी के नाम है. शमी इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने भी गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए ही बनाया था. GT के शुरूआती 2 साल शमी उनके साथ थे, उन्होंने 2023 में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब कगिसो रबाडा उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की दहलीज पर हैं.

बराबरी से 1 विकेट विकेट दूर

मोहम्मद शमी ने 2023 में कुल 28 विकेट लिए थे, इसमें से 17 विकेट उन्होंने पॉवरप्ले में लिए थे. कगिसो रबाडा IPL 2026 में पॉवरप्ले में 16 विकेट ले चुके हैं. रबाडा पॉवरप्ले में एक विकेट लेकर शमी के रिकॉर्ड की बराबरी और 2 विकेट लेकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

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दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज 2025 में गुजरात टाइटंस से जुड़े थे. इस साल मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर वह गेंदबाजी में कहर बरपा रहे हैं. उन्होंने 12 मैचों में 21 विकेट लिए हैं. कगिसो रबाडा पर्पल कैप की दौड़ में भी शामिल है और सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर है. उनसे आगे 22 विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार हैं, जो अभी पर्पल कैप होल्डर हैं.

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गुजरात टाइटंस अभी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. GT ने 12 में से 8 मैच जीते हैं और 16 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट लगभग कंफर्म कर लिया है. लेकिन आज जीतकर टीम प्लेऑफ में जगह पक्की और टॉप-2 में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी. गुजरात जीती तो अंक तालिका में पहले स्थान पर आ जाएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 May 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada KKR Vs GT Gujarat Titans MOHAMMED SHAMI IPL Record
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