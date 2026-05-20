इस तरह प्लेऑफ में पहुंच सकती है 8वें नंबर की कोलकाता नाइट राइडर्स, समझें पूरा गणित

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही थी. केकेआर शुरुआती छह मैचों में जीत का खाता नहीं खोल सकी थी, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे की टीम ने दमदार वापसी की, और सभी को हैरान कर दिया. केकेआर ताजा प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है, लेकिन उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. यहां जानें आखिर कैसे केकेआर प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है.

प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए ऐसा है KKR का समीकरण

1- कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे

केकेआर का 13वां मैच मुंबई इंडियंस से बुधवार को अपने घर पर है. इसके बाद अजिंक्य रहाणे की टीम को अपने घर पर ही दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ना है. अभी केकेआर के 12 मैचों में 13 प्वाइंट्स हैं. अगर केकेआर बाकी दोनों मैच जीत लेती है तो फिर उसके कुल 15 प्वाइंट्स हो जाएंगे.

2- राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी लीग मैच हारे

केकेआर को अपने बाकी दोनों मैच जीतने के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ भी करनी होगी. अगर केकेआर दोनों मैच जीती तो उसके 15 प्वाइंट्स हो जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान भी अपना लास्ट मैच जीत गई तो उसके 16 अंक हो जाएंगे. ऐसे में कोलकाता की टीम तभी प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, जब राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी लीग मैच हारे

3- पंजाब किंग्स भी अपना आखिरी लीग मैच हारे

पंजाब किंग्स के अभी 13 प्वाइंट्स हैं. उनका लास्ट लीग मैच बाकी है. केकेआर को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए पंजाब की हार की भी दुआ करनी होगी. यानी अपने दोनों मैच जीतने होंगे, और राजस्थान और पंजाब की हार की दुआ करनी होगी. तभी केकेआर प्लेऑफ में एंट्री मार सकती है.

4- चेन्नई और दिल्ली के मैचों का केकेआर पर नहीं पड़ेगा असर

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स अब जीतें या हारें, उनके मैचों का केकेआर के समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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