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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो

हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो

KKR vs RR: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगभग हारी हुई बाजी जीती है. यहां जानें केकेआर की रोमांचक जीत के बाद टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने क्या कुछ कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 08:21 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरकार आईपीएल 2026 में पहली जीत मिल ही गई. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ केकेआर ने एकदम हारा हुआ मैच जीता. 155 रन चेज करते हुए केकेआर ने 14वें ओवर में 85 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे. यहां से रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने बाजी पलट दी. केकेआर ने दो गेंद शेष रहते 4 विकेट से मैच जीत लिया. यह आईपीएल 2026 में केकेआर की पहली जीत है. 

कोलकाता की रोमांचक जीत के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "इस जीत से बेहद खुशी हो रही है. मैच के बाद मुझे पांच मिनट का अतिरिक्त समय मिला. बहुत अच्छा लग रहा है. मैच के दौरान कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय और वरुण चक्रवर्ती के लिए बहुत खुश हूं. वरुण चक्रवर्ती मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन पिछले तीन मैचों में उसने शानदार गेंदबाजी की है. रिंकू सिंह भी मानसिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा था. उसे मैच खत्म करते देखकर बहुत खुशी हुई."

अनुकूल रॉय से गेंदबाजी नहीं कराने को लेकर रहाणे ने कहा, "उसका (अनुकूल रॉय) घरेलू सीजन शानदार रहा. वह बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है. आज बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों की जोड़ी की वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन दोनों ने मिलकर हमारे लिए जो साझेदारी निभाई, उसे देखकर बहुत खुशी हुई." 

एक तरह से रहाणे ने रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय और वरुण चक्रवर्ती को इस जीत का श्रेय दिया. हालांकि, रहाणे ने तेज गेंदबाजी कार्तिक त्यागी की भी तारीफ की. त्यागी ने तीन विकेट चटकाए. आईपीएल 2026 में पहली जीत मिलने से रहाणे काफी खुश नजर आए. वह इस मैच में रन नहीं बना पाए. रहाणे जीरो पर आउट हुए थे. 

राजस्थान ने इस मैच में पहले खेलने के बाद सिर्फ 155 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों ने कहर बरपाया और कोलकाता के 85 रनों पर 6 विकेट गिरा दिए थे. जरूरी रन रेट 12 का था. ऐसा लग रहा था कि अब मैच खत्म हो गया, लेकिन रिंकू सिंह (34 गेंद में नाबाद 53 रन) और अनुकूल रॉय (16 गेंद में नाबाद 29 रन) ने पासा पलट दिया. यह केकेआर की पहली जीत है.

Published at : 19 Apr 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane IPL KKR KKR Vs RR Kolkata Knight Riders Vs Rajasthan Royals IPL 2026
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