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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपोलार्ड के आने से बदला खेल, अब रोहित के पाले में गेंद! फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान?

पोलार्ड के आने से बदला खेल, अब रोहित के पाले में गेंद! फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान?

कीरन पोलार्ड को हेड कोच बनाए जाने की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी की संभावनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 30 Oct 2026 09:41 PM (IST)
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IPL 2027, Mumbai Indians Captaincy: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कीरन पोलार्ड को हेड कोच बनाए जाने की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी की संभावनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब तक तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस के भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन पोलार्ड को टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी मिलते ही कप्तानी का पूरा समीकरण बदल गया है.  

मुंबई इंडियंस की भविष्य की कप्तानी को लेकर तिलक वर्मा का नाम लगातार चर्चा में रहा है. तिलक युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं और दबाव में भी शांत रहकर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि उन्हें लंबे समय के लिए कप्तानी का एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है.

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तिलक को कप्तान बनाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क उनकी उम्र है. अगर मुंबई इंडियंस उन्हें अभी से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपती है, तो वह अगले छह से आठ साल या उससे भी अधिक समय तक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं. इससे फ्रेंचाइजी को भविष्य के लिए एक स्थायी कप्तान तैयार करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, पोलार्ड के कोचिंग रोल ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है. 

पोलार्ड के आने से कैसे बदल गया पूरा खेल?

कीरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की सफलता की कहानी का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने लंबे समय तक रोहित शर्मा की कप्तानी में क्रिकेट खेला है. दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर शानदार तालमेल देखने को मिला था. ऐसे में पोलार्ड के मुंबई इंडियंस के हेड कोच की जिम्मेदारी लेते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को एक बार फिर खिताब जिताने की होगी. 

एक संभावित रणनीति यह हो सकती है कि पोलार्ड अपने पहले सीजन में किसी युवा और अनुभवहीन कप्तान के बजाय रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी के नेतृत्व में टीम को आगे बढ़ाना चाहें. रोहित मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम, फ्रेंचाइजी की कार्यशैली और खिलाड़ियों को अच्छी तरह समझते हैं. पोलार्ड के लिए रोहित के साथ काम करना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, क्योंकि दोनों पहले एक साथ कई सफल अभियान का हिस्सा रह चुके हैं. हालांकि, पोलार्ड की ओर से रोहित को कप्तान बनाने की इच्छा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. उन्होंने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाया. रोहित की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और दबाव की परिस्थितियों में फैसले लेने की क्षमता रही है. वह जानते हैं कि लंबे आईपीएल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है और मुश्किल समय में टीम का मनोबल कैसे बनाए रखना है. 

यही वजह है कि अगर मुंबई इंडियंस एक बार फिर अनुभवी नेतृत्व की ओर लौटने का फैसला करती है, तो रोहित शर्मा स्वाभाविक रूप से चर्चा के केंद्र में होंगे. 

रोहित कप्तान और तिलक उपकप्तान, क्या यही हो सकता है नया फॉर्मूला?

मुंबई इंडियंस के सामने एक विकल्प यह भी हो सकता है कि आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी जाए और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाए. इस रणनीति से फ्रेंचाइजी को दो फायदे हो सकते हैं. पहला, टीम को रोहित जैसा अनुभवी कप्तान मिलेगा. दूसरा, तिलक को बिना अतिरिक्त दबाव के कप्तानी की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा.

रोहित के मार्गदर्शन में तिलक खिलाड़ियों को संभालने, मैदान पर रणनीति बनाने और मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेने का अनुभव हासिल कर सकते हैं. इस तरह मुंबई इंडियंस एक सीजन के लिए अनुभवी कप्तान के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य के नेतृत्व की तैयारी भी कर सकती है. 

अब रोहित शर्मा के पाले में गेंद?

रोहित शर्मा अप्रैल 2027 में 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह अपने करियर के इस पड़ाव पर दोबारा मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालना चाहेंगे? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 से पहले रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था. उस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था और रोहित के समर्थकों ने भी नाराजगी जाहिर की थी. हालांकि, रोहित शर्मा उस फैसले से व्यक्तिगत तौर पर कितने निराश थे, इसे लेकर बिना उनके स्पष्ट बयान के कोई निश्चित दावा करना उचित नहीं होगा.

अगर भविष्य में मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट रोहित को कप्तानी का प्रस्ताव देता है, तो फैसला उनके लिए भी आसान नहीं होगा. उन्हें अपनी उम्र, बल्लेबाजी पर ध्यान देने और टीम के भविष्य जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा. 

क्या मुंबई इंडियंस में शुरू होगा नया अध्याय?

मुंबई इंडियंस के सपोर्ट स्टाफ में संभावित बदलावों और रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच बनाए जाने की चर्चाओं के बीच टीम की भविष्य की रणनीति को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है.  फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई इंडियंस भविष्य के लिए तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी को कप्तानी सौंपेगी या फिर एक बार रोहित शर्मा के अनुभव पर भरोसा जताएगी?

अगर पोलार्ड को हेड कोच की जिम्मेदारी मिलती है और फ्रेंचाइजी रोहित को कप्तानी सौंपने पर विचार करती है, तो आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.  अब देखना  होगा कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस की वापसी का रास्ता खुलता है या फ्रेंचाइजी नए कप्तान के साथ भविष्य की शुरुआत करती है. 

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 30 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma IPL MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
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