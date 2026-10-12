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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में इमरजेंसी लगने से मचा हड़कंप, बदला गया क्रिकेट मैचों का वेन्यू

पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने से मचा हड़कंप, बदला गया क्रिकेट मैचों का वेन्यू

President Cup Matches Khyber Pakhtunkhwa: खैबर पख्तूनख्वा में लगी इमरजेंसी के बाद PCB को क्रिकेट शेड्यूल बदलना पड़ा है. प्रेसिडेंट कप के मैचों का वेन्यू बदल गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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President Cup Matches Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान में राजनीतिक संकट का असर क्रिकेट पर भी पड़ने लगा है. पाकिस्तान सरकार ने हाल में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इमरजेंसी घोषित की थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को क्रिकेट का शेड्यूल बदलना पड़ गया है. दरअसल 12 सितंबर से प्रेसिडेंट कप फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जिसके मैच 24 अक्टूबर तक खेले जाने हैं.

पेशावर और एबटाबाद जैसे बड़े इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही आते हैं. पाकिस्तान सरकार द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर शासन लगाए जाने के बाद PCB ने पेशावर और एबटाबाद में होने वाले मैचों का वेन्यू बदल कर शेखपुरा और लाहौर कर दिया है.

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प्रेसिडेंट कप, पाकिस्तान में खेला जाने वाला फर्स्ट-क्लास ग्रेड 1 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है. इसके मैच पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खेले जा रहे थे. मगर इनमें से पेशावर और एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के भीतर आते हैं. वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होने वाले मैच अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही खेले जाएंगे.

क्यों लगी इमरजेंसी?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 232(1) और 234(1) के तहत इमरजेंसी लगाई. इमरजेंसी और गवर्नर रूल का कारण लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों को बताया जा रहा है और ऐसे में सरकारी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही थी. इन्हीं को इमरजेंसी का मुख्य कारण बताया गया है.

19 अक्टूबर से होगा फाइनल

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार फाइनल राउंड का एक मैच एलएलसीए (लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड) पर खेला जाएगा. वहीं हैदराबाद किंग्समेन अकादमी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैच इस्लामाबाद स्थित नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसके अलावा फाइनल राउंड के मैचों की तारीख को एक दिन आगे बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दिया गया है. पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप पिछले 2 दशकों से खेला जा रहा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
PCB Khyber Pakhtunkhwa PESHAWAR Abbottabad
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