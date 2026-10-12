पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने से मचा हड़कंप, बदला गया क्रिकेट मैचों का वेन्यू

President Cup Matches Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान में राजनीतिक संकट का असर क्रिकेट पर भी पड़ने लगा है. पाकिस्तान सरकार ने हाल में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इमरजेंसी घोषित की थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को क्रिकेट का शेड्यूल बदलना पड़ गया है. दरअसल 12 सितंबर से प्रेसिडेंट कप फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जिसके मैच 24 अक्टूबर तक खेले जाने हैं.

पेशावर और एबटाबाद जैसे बड़े इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही आते हैं. पाकिस्तान सरकार द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर शासन लगाए जाने के बाद PCB ने पेशावर और एबटाबाद में होने वाले मैचों का वेन्यू बदल कर शेखपुरा और लाहौर कर दिया है.

प्रेसिडेंट कप, पाकिस्तान में खेला जाने वाला फर्स्ट-क्लास ग्रेड 1 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है. इसके मैच पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खेले जा रहे थे. मगर इनमें से पेशावर और एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के भीतर आते हैं. वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होने वाले मैच अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही खेले जाएंगे.

क्यों लगी इमरजेंसी?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 232(1) और 234(1) के तहत इमरजेंसी लगाई. इमरजेंसी और गवर्नर रूल का कारण लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों को बताया जा रहा है और ऐसे में सरकारी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही थी. इन्हीं को इमरजेंसी का मुख्य कारण बताया गया है.

19 अक्टूबर से होगा फाइनल

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार फाइनल राउंड का एक मैच एलएलसीए (लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड) पर खेला जाएगा. वहीं हैदराबाद किंग्समेन अकादमी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैच इस्लामाबाद स्थित नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसके अलावा फाइनल राउंड के मैचों की तारीख को एक दिन आगे बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दिया गया है. पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप पिछले 2 दशकों से खेला जा रहा है.

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