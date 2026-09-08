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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदलीप ट्रॉफी फाइनल पर छिड़ी बहस, तिलक वर्मा और करुण नायर आमने-सामने

दलीप ट्रॉफी फाइनल पर छिड़ी बहस, तिलक वर्मा और करुण नायर आमने-सामने

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है. साउथ जोन की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के बाद करुण ने कप्तान तिलक वर्मा पर तंज कसा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 12:06 PM (IST)
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दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच 6 सितंबर से शुरू हुआ था, जो चेन्नई स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जा रहा है. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए, ईशान किशन ने 270 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उनके अलावा कुमार कुशाग्र ने भी 101 रनों की शतकीय पारी खेली. अब साउथ जोन पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है, इसी बीच करुण नायर ने साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा पर तंज कस दिया है.

दरअसल साउथ जोन की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं. उनके अंडर करुण नायर को ना तो दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला और ना ही उन्हें फाइनल के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. अब जब फाइनल में ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बना दिए, तो करुण नायर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जारी तिलक पर तंज कस दिया.

करुण नायर ने कसा तंज

एक सोशल मीडिया यूजर ने करुण नायर को लेकर कहा कि नायर को बिना किसी स्पष्ट वजह के दलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं दिया गया. उनका बाहर होना समझ से परे है. इस यूजर ने लिखा कि इसके एक दिन बाद ही उन्होंने KSCA सेक्रेटरी XI के लिए खेलते हुए छतीसगढ़ के खिलाफ शतक जड़ दिया.

इसके जवाब में करुण नायर ने कमेन्ट करते हुए लिखा - इसे केवल 'समझ से परे' कहना भी कम होगा.

जब करुण नायर को पता चल कि वे फाइनल में नहीं खेलेंगे, तो वह वापस कर्नाटक लौट गए, जहां उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) द्वारा आयोजित प्री-सीजन रेड बॉल कैम्प में भाग लिया. उन्होंने KSCA सेक्रेटरी XI के लिए खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक लगा दिया था.

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तिलक वर्मा ने बनाया बहाना?

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में जब करुण नायर को बाहर किया गया, तब तिलक ने कहा था कि नायर का प्लेइंग इलेवन में ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है. तिलक ने माना कि करुण घरेलू क्रिकेट में खूब सारे रन बनाकर आ रहे है. मगर विपक्षी टीम में कई सारे लेफ्ट-आर्म स्पिनर थे, इसलिए करुण की जगह कोडिमेला हिमातेजा को मौका दिया गया था. हिमातेजा फ्लॉप रहे, जिनकी जगह फाइनल में देवदत्त पडिक्कल को लिया गया था.

विवाद इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि साउथ जोन टीम ने करुण नायर को बाहर करने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई. नायर रणजी 2025-26 सीजन में 58.25 के बढ़िया औसत से 699 रन बनाकर आ रहे थे, इसके बावजूद उन्हें दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Duleep Trophy Final
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