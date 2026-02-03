हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'पाकिस्तान की पूरी पीढ़ी...', भारत से ना खेलने के फैसले पर कपिल देव ने जो कहा, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

'पाकिस्तान की पूरी पीढ़ी...', भारत से ना खेलने के फैसले पर कपिल देव ने जो कहा, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

India vs Pakistan Match News: पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच बॉयकॉट करने पर दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Feb 2026 06:52 PM (IST)
Kapil Dev on Pakistan Boycott India Match: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के तय शेड्यूल अनुसार 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan Match News) होने वाला था. मगर पाकिस्तान पहले ही  टीम इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार कर चुका है. इस मामले पर क्रिकेट जगत तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहा है. भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने भी पाकिस्तान को सचेत किया है कि ऐसा फैसला क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को समाप्त करने जैसा है.

बीते रविवार पाकिस्तान सरकार ने एलान किया था कि उसकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी. पाकिस्तान ने यह फैसला बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर निकाले जाने के बाद लिया है, जिसने अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन ICC ने उसे अस्वीकार कर दिया था.

मीडिया से बातचीत में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने कहा कि अगर भारत के साथ मैच ना खेलने का निर्णय खिलाड़ियों ने लिया है, तो वे सामने आकर खुलकर इसपर बात कर सकते हैं. उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर बोर्ड के दबाव में आकर खिलाड़ी ना खेलने की बात कह रहे हैं, तो इससे देश की साख को ठेस पहुंचती है.

कपिल देव ने पाकिस्तान को सचेत भी किया कि ऐसे बहिष्कार के फैसलों  से वह क्रिकेट जगत में अलग-थलग पड़ जाएगा. 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के कप्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इससे क्रिकेटरों की एक पूरी पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी.

आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस पर आधिकारिक रूप से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहिष्कार के फैसले से ICC, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा सकता है.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में विदेशी टीमों से खेलते दिखेंगे करीब 40 भारतीय क्रिकेटर, सिर्फ 4 टीम में हैं 34 खिलाड़ी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Feb 2026 06:52 PM (IST)
ICC India Vs Pakistan Match KAPIL DEV T20 World Cup 2026
