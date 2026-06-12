केन विलियमसन ने कर दी विराट कोहली जैसी गलती! टेस्ट क्रिकेट के बड़े मुकाम के करीब लिया संन्यास

न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज और दिग्गज कप्तान केन विलियमसन ने 35 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. विलियमसन ने नवंबर, 2025 में टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कहा था, और अब शुक्रवार को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. यानी अब विलियमसन कीवी टीम के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलते नहीं दिखेंगे. लेकिन अगर केन विलियमसन के टेस्ट रन देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने विराट कोहली जैसी गलती कर दी है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट 10 हजार रन माने जाते हैं. विराट ने जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तो उनके 9,230 रन थे. हर कोई हैरान था कि आखिर उन्होंने 10,000 रन पूरे करने के बारे में क्यों नहीं सोचा. अब वही गलती केन विलियमसन ने भी की है. विलियमसन के 9,515 रन हैं. वह आसानी से 10,000 के आंकड़े को छू सकते थे, लेकिन विलियमसन ने इससे पहले ही संन्यास ले लिया है.

Kane Williamson - 9515 runs.

Virat Kohli - 9230 runs.



Both the Modern Day Greats in Test Cricket missed the Elite 10K club 💔 pic.twitter.com/TlsHlg47zs — Johns. (@CricCrazyJohns) June 12, 2026

- Virat Kohli retired from Tests and T20is.

- Steven Smith retired from ODIs.

- Kan Williamson retired from Internationals.



Only Joe Root from the Fab 4 remains active in both Tests and ODIs. 🤯 pic.twitter.com/tGEgRBbXlW — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 12, 2026

संन्यास लेकर क्या बोले केन विलियमसन?

न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में केन विलियमसन ने कहा, "मैं इस बारे में काफी लंबे समय से सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही सही समय है. मेरे अंदर हमेशा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक जुनून और भूख रही है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने न्यूजीलैंड के लिए खेले गए हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है."

ऐसा रहा केन विलियमसन का इंटरनेशनल करियर

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए 110 टेस्ट, 175 वनडे और 93 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में 9,515 रन, वनडे में 7,257 रन और टी20 इंटरनेशनल में 2,575 रन बनाए.

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