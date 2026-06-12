केन विलियमसन के 30 रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक युग का अंत; लिया संन्यास

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने शुक्रवार (12 जून) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. 2027 विश्व कप से पहले उनका इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देना वाकई फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा. कीवी बल्लेबाज का अंतर्राष्ट्रीय करियर 16 साल का रहा. इस दौरान उन्होंने बैटिंग से लेकर कप्तानी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें हम आपको उनके 30 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे.

न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन के रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन- 19,346

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक- 48

सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी- 06

सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले छठे बल्लेबाज- 378

सबसे ज्यादा टेस्ट रन- 9,515

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक- 33

सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज- 110

सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज- 7,256

सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने वाले चौथे बल्लेबाज- 14

सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज-2575

सबसे ज्यादा टेस्ट औसत- 54.06 (कम से कम 20 मैच)

दूसरा सबसे ज्यादा वनडे औसत- 48.69 (कम से कम 20 मैच)

तीसरा सबसे ज्यादा T20I औसत- 33 (कम से कम 5 मैच)

इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले चौथे खिलाड़ी- 217

टॉम लैथम और टिम साउदी के साथ सबसे ज्यादा टेस्ट जीत (47) की बराबरी

लगातार 4 टेस्ट में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज

कप्तानी के रिकॉर्ड

40 टेस्ट - 22 जीत, 10 हार और 8 ड्रॉ (स्टीफन फ्लेमिंग के बाद दूसरे स्थान पर - 80 टेस्ट में 28 जीत)

91 वनडे - 46 जीत, 40 हार, 1 टाई, 4 बेनतीजा (स्टीफन फ्लेमिंग के बाद दूसरे स्थान पर - 218 वनडे में 98 जीत)

75 T20I - 39 जीत, 34 हार, 1 टाई, 1 बेनतीजा (न्यूज़ीलैंड के किसी कप्तान के जरिए सबसे ज्यादा

भारत में 2016 ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमी-फाइनल

इंग्लैंड में 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप फाइनल

इंग्लैंड में 2021 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल - जीत

UAE में 2021 ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल

ऑस्ट्रेलिया में 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमी-फाइनल

भारत में 2023 ICC क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल

बाकी रिकॉर्ड और सम्मान

2019 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

2019 ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर

2018 ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड

2016 में सभी प्रमुख टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले इतिहास के सबसे तेज और सबसे युवा खिलाड़ी बने

सर रिचर्ड हैडली मेडल - 2015-16, 2016-17, 2019 और 2020.

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