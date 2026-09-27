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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ शतक लगाकर जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे कैरेबियन

भारत के खिलाफ शतक लगाकर जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे कैरेबियन

जस्टिन ग्रीव्स ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का पहला शतक लगाया. 101 रन की पारी के साथ वह भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले छठे वेस्टइंडीज सलामी बल्लेबाज बने.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते ही जस्टिन ग्रीव्स ने ऐसा कमाल कर दिया, जिसे वो लंबे समय तक याद रखेंगे. वेस्टइंडीज के इस सलामी बल्लेबाज ने रविवार को पहले वनडे में अपने बल्ले का दम दिखाते हुए करियर का पहला वनडे शतक जड़ दिया. ग्रीव्स ने 104 गेंदों में शतक पूरा किया और 12 चौकों से सजी उनकी पारी ने वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर की राह पर ला दिया. इस शतक के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बना ली.

शतक पूरा करने के बाद ग्रीव्स ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके. उन्होंने 108 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए. उनकी पारी में 12 चौके शामिल रहे. कुलदीप यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके उनकी पारी का अंत किया. आउट होने से पहले ग्रीव्स ने जॉन कैंपबेल के साथ पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की.

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भारत के खिलाफ छठे वेस्टइंडीज ओपनर

ग्रीव्स अपने शतक के साथ भारत के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के छठे सलामी बल्लेबाज बन गए. उनसे पहले गॉर्डन ग्रीनिज, फिल सिमंस, क्रिस गेल, शिवनारायण चंद्रपॉल और शाई होप ये कारनामा कर चुके हैं. क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ बतौर ओपनर तीन बार शतक लगाया था.

पहले वनडे शतक के साथ खास रिकॉर्ड

ग्रीव्स ने 32 साल 213 दिन की उम्र में अपना पहला वनडे शतक लगाया. इसके साथ ही वह वेस्टइंडीज के लिए पहला वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. इस मामले में क्लेटन लैम्बर्ट सबसे आगे हैं, जिन्होंने 36 साल 57 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था. शमर ब्रूक्स ने 33 साल 246 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.

भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी

मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में नमन धीर ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया. वहीं, ग्रीव्स की शतकीय पारी और कैंपबेल के साथ उनकी साझेदारी ने वेस्टइंडीज को शुरुआती ओवरों में अच्छी हालात में पहुंचाया.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
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