भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज से ठीक पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी का संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर चौंकाया

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. ब्रेसवेल ने 69 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें उन्होंने 120 विकेट लिए और बल्लेबाजी में कुल 915 रन भी बनाए. ब्रेसवेल ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

डग ब्रेसवेल को हाल ही में रिब इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट के खेल को अलविदा कहना पड़ा है. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ब्रेसवेल की रिटायरमेंट की आधिकारिक पुष्टि कर दी है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने डग ब्रेसवेल की रिटायरमेंट की पुष्टि करते हुए लिखा, "ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड के लिए 28 टेस्ट, 21 ODI और 20 टी20 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 120 विकेट और 915 रन बनाए. उन्होंने न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया पर ओबार्ट में आई आखिरी टेस्ट जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने दूसरी पारी में 40 रन देकर 6 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 7 रनों से यादगार जीत दिलाई थी. डग, आपको एक बेहतरीन करियर के लिए बधाई."

डग ब्रेसवेल ने अपनी रिटायरमेंट पर कहा कि न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलना उनके लिए सबसे बड़े गर्व का विषय रहा. अपने फर्स्ट-क्लास करियर में उन्होंने 137 मैचों में 422 विकेट लिए. अपने लंबे फर्स्ट-क्लास करियर में उन्होंने 3 शतक और 24 अर्धशतक समेत 4,505 रन भी बनाए.

आपको बता दें कि कुछ ही दिन में भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. डग ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ 4 वनडे और 2 टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर 5 विकेट लिए थे.

