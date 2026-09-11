जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास

जो रूट टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल फील्डर बन गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में रूट ने यह कमाल किया. पाकिस्तान की दूसरी पारी में अब्दुल्लाह शफीक का कैच लपक कर रूट ने अपने टेस्ट करियर का 220वां कैच लपका. टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में अब उनसे ज्यादा किसी अन्य खिलाड़ी के नाम नहीं हैं.

बर्मिंघम टेस्ट मैच से पहले सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में स्टीव स्मिथ और जो रूट बराबरी पर थे. स्मिथ ने टेस्ट मैचों में 219 कैच लपके हैं, लेकिन जो रूट अब उनसे आगे निकल गए हैं. पाकिस्तान की दूरी पारी में सामने से पहला ओवर फेंकने ऑली रॉबिन्सन आए थे और पहली ही गेंद पर सैम अयूब को आउट कर दिया. इसी ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल्लाह शफीक का कैच उठाया, वह रूट के सुरक्षित हाथों में गया. यह रूट के करियर का 200वां कैच है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच

200 कैच - जो रूट (इंग्लैंड)

219 कैच - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

210 कैच - राहुल द्रविड (भारत)

205 कैच - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

200 कैच - जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)

अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 5 ही खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने 200 या उससे ज्यादा कैच लपके हैं. ये 5 खिलाड़ी जो रूट, स्टीव स्मिथ, राहुल द्रविड, महेला जयवर्धने और जैक्स कैलिस हैं. मगर रूट ने इन सबको पछाड़ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच राहुल द्रविड (210 कैच) ने लिए थे, उनके बाद दूसरे नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण आते हैं, जिन्होंने टेस्ट में 135 कैच लपके थे.

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क्लीन स्वीप की कगार पर पाकिस्तान

पाकिस्तान क्लीन स्वीप होने की कगार पर है. सीरीज में पहले ही 0-2 से पिछड़ रही पाकिस्तान टीम बर्मिंघम में भी ढेर हो गई है. पाक टीम की पहली पारी महज 133 रनों पर सिमट गई थी, इसके जवाब में मेजबान इंग्लैंड ने 453 रन बना डाले. इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, जेमी स्मिथ और ऑली रॉबिन्सन, इन 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया.

पाकिस्तान अब पारी की हार झेलने की कगार पर है, क्योंकि दूसरी पारी में वह 52 रन के स्कोर तक 2 विकेट खो चुका है. पाकिस्तान अब भी 268 रनों से पीछे है. पाक टीम अगर ये 268 रन बना भी लेती है, तो भी शायद उसकी हार नहीं टलेगी क्योंकि जीत के लिए उसे इंग्लैंड को बहुत बड़ा लक्ष्य देना होगा, जो फिलहाल उसकी बल्लेबाजी देख पाकिस्तान के लिए असंभव प्रतीत हो रहा है.

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