इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया है. नंबर तीन पर उतरे रूट ने 100 गेंदें में सेंचुरी पूरी की, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इससे पहले एशेज के दौरान टेस्ट में रूट का बल्ला गरजा था. अब उन्होंने वनडे में कमाल करते हुए एक बार फिर अपनी काबीलियत दुनिया के सामने पेश की.

टेस्ट में तो इंग्लिश बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे पड़े थे. तो क्या अब वनडे में शतक लगाकर रूट ने कोहली के रिकॉर्ड पर नजर गड़ा ली है? दरअसल टेस्ट क्रिकेट में जो रूट काफी करीब पहुंच चुके हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के. टेस्ट में रूट के 41 शतक पूरे हो चुके हैं. वहीं दिग्गज तेंदुलकर के टेस्ट में 51 शतक हैं. अब सिर्फ 10 शतक का फासला बाकी रह गया है. इसी तरह रनों में भी रूट काफी करीब हैं. रूट ने टेस्ट में 13943 रन बना लिए हैं. वहीं तेंदुलकर ने टेस्ट में 15921 रन बनाए हैं. दोनों में सिर्फ 1978 रन का फासला बाकी है.

अब वनडे में कोहली के रिकॉर्ड के पीछे पड़े जो रूट?

वनडे में शतक के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब जो रूट ने कोहली के रिकॉर्ड पर नजरें गड़ा ली हैं. तो आइए जानते हैं कि वनडे में कोहली और रूट के रिकॉर्ड में कितना फर्क है. सबसे पहले फॉर्मेट में दोनों के शतक देखें, तो कोहली ने 54 शतक लगा लिए हैं, जबकि रूट ने वनडे में सिर्फ 20वां शतक लगाया है. यहां पर दोनों में बड़ा फर्क नजर आता है.

इसके अलावा अगर दोनों के वनडे रन पर नजर डालें, तो कोहली ने अब तक 14797 रन बना लिए हैं, जबकि रूट ने 7576 रन पूरे कर लिए हैं. यहां पर करीब आधे का फर्क नजर आता है. लिहाजा वनडे में रूट बहुत पीछे हैं कोहली के रिकॉर्ड से. 35 साल के रूट के लिए वनडे में कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करना लगभग असंभव नजर आता है.