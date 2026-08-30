जो रूट के नाम एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', PAK के खिलाफ मैच में किया बड़ा कारनामा

कप्तानी का दबाव भी जो रूट को नए कीर्तिमान बनाने से नहीं रोक सकता. यह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साबित कर दिखाया. अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने घरेलू मैदानों पर खेलते हुए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में रूट ने सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन यह रिकी पोंटिंग को पछाड़ने के लिए काफी था.

टेस्ट क्रिकेट में होम मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब जो रूट के नाम है, जो इंग्लैंड की पिचों पर 7594 रन बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपने घर यानी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर 7578 रन बनाए थे. इस लिस्ट में भारत के सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में भारतीय मैदानों पर 7216 रन बनाए.

जो रूट ने इसी सीरीज के पहले मैच में एक पारी में 66 रन बनाए थे. वह टेस्ट क्रिकेट में उनकी 68वीं फिफ्टी थी. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली थी. रूट अपने लगभग प्रत्येक मैच में कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं.

एक और रिकॉर्ड कर रहा इंतजार

जो रूट पहले ही इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23 हजार रन पूरे करने वाले केवल आठवें बल्लेबाज बनने से सिर्फ 101 रन दूर हैं. रूट अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में 391 मैच खेलकर 22899 रन बना चुके हैं. 101 रन बनाते ही रूट 23 हजारी क्लब में शामिल हो जाएंगे.

वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 1713 रन दूर रह गए हैं. सचिन ने अपने टेस्ट करियर में 15921 रन बनाए थे, जबकि रूट 14208 रन बना चुके हैं.

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पाकिस्तान का कर दिया बुरा हाल

मौजूदा सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान टीम बुरी तरह पिछड़ रही है. पहला मुकाबला पारी और 103 रनों के अंतर से जीतने के बाद इंग्लैंड एक बार फिर पाक टीम को रौंदने के करीब है. इंग्लिश टीम ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 110 रनों पर सिमट गई. वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड 350 रनों से भी ज्यादा की बढ़त ले चुकी है.

अब पाकिस्तान के सामने बहुत कठिन चुनौती आ खड़ी हुई है, क्योंकि लॉर्ड्स पर इतिहास में सिर्फ एक बार 300 से बड़ा स्कोर सफलतापूर्वक चेज हुआ है. 1984 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 342 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था.

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