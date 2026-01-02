Joberg Super Kings Won The Super Over: जोबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की लीग SA20 में पहली बार सुपर ओवर हुआ. जोहानिसबर्ग के न्यू वांडरर्स स्टेडियम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर किंग्स ने 205 रन बनाए, जवाब में, सुपर जायंट्स की टीम भी 205 रन ही बना सकी. आखिरी गेंद पर डोनोवन फेरेरा ने डायरेक्ट हिट मारकर बल्लेबाज को रन आउट कर दिया, जिस वजह से मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा. जोबर्ग सुपर किंग्स के रिचर्ड ग्लीसन के खिलाफ सुपर ओवर में जोस बटलर और मैथ्यू डिविलियर्स सिर्फ 5 रन ही बना पाए, जिसे राइली रूसो ने तीन गेंद पर ही हासिल कर लिया और सुपर किंग्स को जीत दिला दी. ये जोबर्ग सुपर किंग्स की लगातार तीसरी जीत है और टीम प्वाइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है.

फेरेरा और रंजने ने आखिरी दो ओवर में जड़े 47 रन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जोबर्ग सुपर किंग्स को सलामी बल्लेबाज मैथ्यू डिविलियर्स और फाफ डुप्लेसिस ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 52 गेंदों पर 89 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाए. डिविलियर्स 38 जबकि डुप्लेसिस 47 रन बनाकर आउट हुए और दोनों का शिकार नूर अहमद ने किया. राइली रूसो खाता भी नहीं खोल पाए और 4 रन बनाने में सुपर किंग्स की टीम ने तीन विकेट गंवा दिया. इसके बाद, शुभम रंजने के साथ मिलकर मुल्डर ने पारी को संभाला. 18वें ओवर में मुल्डर आउट हुए तो टीम का स्कोर 156 रन था. आखिरी दो ओवर में रंजने और डोनोवन फेरेरा ने 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 47 रन जड़ दिए. जिसके चलते सुपर किंग्स 205 रनों तक पहुंच पाई. 31 गेंद पर रंजने ने 50 रन बनाए जबकि फेरेरा ने 10 गेंद पर 33 रन जड़े.

जोबर्ग सुपर किंग्स ने 19वें ओवर में दिए सिर्फ 4 रन

जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाजों द्वारा कसी हुई गेंदबाजी के चलते डबरन सुपर जायंट्स के लिए टॉप ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना पाया और टीम का स्कोर 11 ओवर के बाद 3 विकेट पर 80 रन ही था. यहां से विस्फोटक खेल देखने को मिला और अगले 5 ओवर में 86 रन बना दिए. क्लासेन 19 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, आखिरी 24 गेंद पर डरबन सुपर जायंट्स को जीत के लिए 40 रनों की जरूर थी और 6 विकेट हाथ में था. 17वें ओवर में 37 रन बनाकर खेल रहे एडेन मार्करम को रिचर्ड ग्लीसन ने आउट कर दिया.

जब दो ओवर में 18 रनों की जरूरत थी तभी जोन्स रन आउट हो गए. उन्होंने 17 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए थे. अगली ही गेंद पर डेविड विसे पवेलियन लौट गए, उन्होंने 8 गेंद पर 15 रन बनाए और 19वें ओवर में ग्लीसन ने सिर्फ चार रन दिए. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन इथान बॉश और साइमन हार्मर 14 रन ही बना सके और मैच सुपर ओवर तक चला.