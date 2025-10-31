पिता को गले लगाकर खूब रोईं जेमिमा, भाई ने छुए पैर; सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद इमोशनल वीडियो वायरल
Jemimah Rodrigues Emotional Video: जेमिमा रोड्रिगेज ने सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेली. इसके बाद जेमिमा जैसे ही अपने पिता से मिलीं तो गले लगकर खूब रोने लगीं.
Jemimah Rodrigues In IND vs AUS Semi Final: वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की. नॉक ऑउट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट के हराया. इस सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज के बल्ले से 127 रनों की नाबाद पारी आई. जेमिमा 13 रन पर भारत का पहला विकेट गिरते ही मैदान पर उतरी थीं और आखिर में टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटीं. भारत की जीत के बाद जेमिमा जब अपने पिता से मिलीं, तब वे उन्हें गले लगाकर खूब रोने लगीं. भारत की इस खिलाड़ी ने अपने पिता के साथ ही हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है.
पापा को गले लगाकर रोईं जेमिमा रोड्रिगेज
भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला गया, जो कि जेमिमा रोड्रिगेज का होम ग्राउंड है. ये सेमीफाइनल मैच देखने जेमिमा की पूरी फैमिली आई थी. टीम के साथ सेलिब्रेशन के बीच में जेमिमा अपने परिवार वालों से मिलने पहुंची. अपने पिता से गले मिलते ही जेमिमा गले लगकर रोने लगीं. इसके बाद जेमिमा के भाई ने उनके पैर भी छुए और गले लगाया.
जेमिमा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
जेमिमा रोड्रिगेज ने भारत की जीत के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में जेमिमा ने पांच फोटो शेयर की हैं, जिसमें पहली उनके पिता के साथ गले मिलते हुई. दूसरी फोटो में जेमिमा अपनी मां को गले लगाती नजर आ रही हैं. जेमिमा ने अपनी साथी खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी के साथ फोटो शेयर की है. वहीं चौथी फोटो में जेमिमा, स्मृति मंधाना से खुशी से गले मिलती नजर आ रही हैं. वहीं जेमिमा ने पांचवां फोटो अपनी फैमिली के साथ शेयर किया है. जेमिमा रोड्रिगेज ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'इन लोगों ने मुझ पर तब विश्वास किया, जब मैंने भी खुद पर नहीं किया था. मुझे खुशी है कि ये लोग मेरे जीवन में हैं'.
