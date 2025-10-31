हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिता को गले लगाकर खूब रोईं जेमिमा, भाई ने छुए पैर; सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद इमोशनल वीडियो वायरल

पिता को गले लगाकर खूब रोईं जेमिमा, भाई ने छुए पैर; सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद इमोशनल वीडियो वायरल

Jemimah Rodrigues Emotional Video: जेमिमा रोड्रिगेज ने सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेली. इसके बाद जेमिमा जैसे ही अपने पिता से मिलीं तो गले लगकर खूब रोने लगीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 31 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

Jemimah Rodrigues In IND vs AUS Semi Final: वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की. नॉक ऑउट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट के हराया. इस सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज के बल्ले से 127 रनों की नाबाद पारी आई. जेमिमा 13 रन पर भारत का पहला विकेट गिरते ही मैदान पर उतरी थीं और आखिर में टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटीं. भारत की जीत के बाद जेमिमा जब अपने पिता से मिलीं, तब वे उन्हें गले लगाकर खूब रोने लगीं. भारत की इस खिलाड़ी ने अपने पिता के साथ ही हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है.

पापा को गले लगाकर रोईं जेमिमा रोड्रिगेज

भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला गया, जो कि जेमिमा रोड्रिगेज का होम ग्राउंड है. ये सेमीफाइनल मैच देखने जेमिमा की पूरी फैमिली आई थी. टीम के साथ सेलिब्रेशन के बीच में जेमिमा अपने परिवार वालों से मिलने पहुंची. अपने पिता से गले मिलते ही जेमिमा गले लगकर रोने लगीं. इसके बाद जेमिमा के भाई ने उनके पैर भी छुए और गले लगाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Sports India (@starsportsindia)

जेमिमा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

जेमिमा रोड्रिगेज ने भारत की जीत के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में जेमिमा ने पांच फोटो शेयर की हैं, जिसमें पहली उनके पिता के साथ गले मिलते हुई. दूसरी फोटो में जेमिमा अपनी मां को गले लगाती नजर आ रही हैं. जेमिमा ने अपनी साथी खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी के साथ फोटो शेयर की है. वहीं चौथी फोटो में जेमिमा, स्मृति मंधाना से खुशी से गले मिलती नजर आ रही हैं. वहीं जेमिमा ने पांचवां फोटो अपनी फैमिली के साथ शेयर किया है. जेमिमा रोड्रिगेज ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'इन लोगों ने मुझ पर तब विश्वास किया, जब मैंने भी खुद पर नहीं किया था. मुझे खुशी है कि ये लोग मेरे जीवन में हैं'.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues) द्वारा साझा की गई पोस्ट

यह भी पढ़ें

Ind Vs Aus: महिला विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर चेज कर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 5 विकेट से हारी ऑस्ट्रेलिया, अब अफ्रीका होगी खिताबी भिड़ंत

Published at : 31 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
Jemimah Rodrigues Women's World Cup HARMANPREET KAUR IND VS AUS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 10: 'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें दिन का कलेक्शन भी शानदार, तोड़ेगी अब इस फिल्म का रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें भी दिन की कमाई भी शानदार
यूटिलिटी
Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
ट्रैवल
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
शिक्षा
UPSC Success Story: 12वीं में फेल, दूध बेचने से शुरू किया सफर... आज IPS अफसर बन कर रहे देश की सेवा
12वीं में फेल, दूध बेचने से शुरू किया सफर... आज IPS अफसर बन कर रहे देश की सेवा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget