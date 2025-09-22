अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह आज 37 वर्ष के हो गए हैं. उनका जन्म सन 1988 में आज ही के दिन हुआ था. गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में बोर्ड के सदस्य बनने से उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कदम रखा था. उसके बाद BCCI में कदम रखा और आगे चलकर बोर्ड के सचिव बने. शाह ने बहुत थोड़े समय में खूब सफलता पाई है और अब ICC चेयरमैन पद पर विराजमान होकर विश्व क्रिकेट को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. ये सब उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातें रहीं, लेकिन क्या जय शाह शादीशुदा हैं.

क्या शादीशुदा हैं जय शाह?

जी हां, जय शाह शादीशुदा हैं. उन्होंने 10 फरवरी 2015 में अपनी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड रिशिता पटेल से शादी की थी. उनके शादी समारोह में भारत के बड़े-बड़े नेताओं और वीवीआइप गेस्ट्स ने शिरकत की थी. ये शादी समारोह अहमदाबाद स्थित YMCA इंटरनेशनल सेंटर में करवाया गया था.

जय शाह और रिशिता पटेल कॉलेज के दिनों में पहली बार मिले थे. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली, जिसे उन्होंने 2015 में शादी का रूप दिया. वो कहते हैं न, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. रिशिता एक आदर्श पार्टनर की भांति, हमेशा जय शाह को सपोर्ट करती आई हैं.

कितने बच्चों के पिता हैं जय शाह?

जय शाह 3 बच्चों के पिता हैं. उनकी 2 बेटी और एक बेटा है. पिछले वर्ष नवंबर में उनके घर बेटे ने जन्म लिया था. खबरों के मुताबिक उनकी पहली बेटी का जन्म साल 2017 में हुआ था, जबकि उसके करीब 2 साल बाद, 2019 में उनके घर एक और नन्ही मेहमान ने कदम रखा था.

रिशिता पटेल की बात करें तो वो गुजरात के घाटलोदिया के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं. रिपोर्ट्स अनुसार रिशिता गृहिणी हैं और बताया जाता है उन्हें जानवरों से खासा लगाव है.

