हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह बनाम साहिबजादा फरहान तो उस्मान तारिक बनाम हार्दिक पांड्या, IND vs PAK मैच में इन 5 बैटल्स पर रहेंगी नजरें

बुमराह बनाम साहिबजादा फरहान तो उस्मान तारिक बनाम हार्दिक पांड्या, IND vs PAK मैच में इन 5 बैटल्स पर रहेंगी नजरें

IND vs PAK 5 Battles: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में 5 जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती हैं, जिसमें बुमराह बनाम साहिबजादा फरहान भी शामिल हैं.

By : मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 Feb 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

T20 WC 2026 IND vs PAK 5 Battles: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फरवरी, रविवार को श्रीलंका के कोलंबो में मैदान पर उतरेंगी. मैच की शुरुआत में 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है. मुकाबले में आपको कई बैटल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें जसप्रीत बुमराह बनाम साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक बनाम हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है. तो आइए जानते हैं कि मैच में इस तरह के पांच बैटल्स कौन-कौन से हो सकते हैं. 

1- अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी 

2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मैच खेले गए थे. इन मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच तीखी नोक-झोक देखने को मिली थी. अभिषेक ने शाहीन के खिलाफ जमकर रन बनाए थे. बात करें दोनों के बीच रिकॉर्ड की, तो शाहीन ने टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक के सामने 19 गेंदें डाली हैं. इन गेंदों पर अभिषेक ने 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए. शाहीन ने अब तक अभिषेक को आउट नहीं किया है. 

2- साहिबजादा फरहान बनाम जसप्रीत बुमराह 

दूसरा बैटल साहिबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह के बीच देखने को मिलेगा. दोनों के बीच आंकड़ों की बात करें, तो टी20 इंटरनेशनल में बुमराह के खिलाफ 34 गेंदों में साहिबजादा ने 51 रन बनाए हैं. हालांकि बुमराह ने अब तक पाक बल्लेबाज को आउट नहीं किया है. 

3- तिलक वर्मा बनाम अबरार अहमद 

मुकाबले में एक लड़ाई भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा और अबरार अहमद के बीच भी देखने मिल सकती है. अब तक टी20 इंटरनेशनल में तिलक ने अबरार के खिलाफ 26 गेंदों में 23 रन बना लिए हैं. अबरार ने तिलक को आउट नहीं किया है. 

4- सैम अयूब बनाम अर्शदीप

पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सैम अयूब और लेफ्टी बॉलर अर्शदीप सिंह के बीच भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. सैम ओपनिंग पर आते हैं. वहीं अर्शदीप भी नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं. 

5- उस्मान तारिक बनाम हार्दिक पांड्या

टूर्नामेंट में अपने एक्शन को लेकर सुर्खियां बटोर रहे पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक वैसे तो सभी भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के खिलाफ उनकी बॉलिंग देखना दिलचस्प होगी. 

Published at : 14 Feb 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan JASPRIT BUMRAH T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Isha Foundation के Sadhguru को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो जरूर देखें ये वीडियो
Sadhguru के ‘दामाद’ ने बताई घर पर होने वाली अनोखी बातचीत!
Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget