हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

Jasprit Bumrah And Hardik Pandya Dropped: ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड ने ऐलान कर दिया है. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या टीम में नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 04 Oct 2025 08:41 PM (IST)
Preferred Sources

India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वहीं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या समेत पांच स्टार प्लेयर को टीम में जगह नहीं दी गई है.

पांड्या और बुमराह बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. बुमराह टी20 स्क्वाड में तो शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे टीम से बाहर रखे गए हैं. वहीं हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते टीम से बाहर हैं. एशिया कप 2025 में फाइनल मुकाबले से पहले पांड्या चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं खेल पाए और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम के साथ नहीं जा रहे हैं.

वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन बाहर

भारत के धाकड़ गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 स्क्वाड में तो शामिल किया गया है, लेकिन ODI सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया. वरुण चक्रवर्ती और सैमसन एशिया कप में भी भारत की टी20 टीम में शामिल थे, लेकिन वे वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे.

मोहम्मद शमी को नहीं मिला मौका

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ODI सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. भारत ने आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और उस वक्त शमी टीम इंडिया का हिस्सा थे. चैपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी शमी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी को टीम से बाहर रखा गया है.

यह भी पढ़ें

पहले टेस्ट में टीम इंडिया की 'विराट' जीत, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से रौंदा; सिराज ने झटके 7 विकेट

Published at : 04 Oct 2025 08:41 PM (IST)
Tags :
IND VS AUS SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH SHUBMAN GILL HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
मां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग
मां और भाई संग सारा ने एंजॉय की दोस्त की शादी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
मां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग
मां और भाई संग सारा ने एंजॉय की दोस्त की शादी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: एक और मासूम की गई जान, अब तक 10 की मौत, कांग्रेस ने 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की
छिंदवाड़ा: एक और मासूम की गई जान, अब तक 10 की मौत, कांग्रेस ने 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की
जनरल नॉलेज
iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
जनरल नॉलेज
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget