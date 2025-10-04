जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
Jasprit Bumrah And Hardik Pandya Dropped: ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड ने ऐलान कर दिया है. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या टीम में नहीं हैं.
India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वहीं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या समेत पांच स्टार प्लेयर को टीम में जगह नहीं दी गई है.
पांड्या और बुमराह बाहर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. बुमराह टी20 स्क्वाड में तो शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे टीम से बाहर रखे गए हैं. वहीं हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते टीम से बाहर हैं. एशिया कप 2025 में फाइनल मुकाबले से पहले पांड्या चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं खेल पाए और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम के साथ नहीं जा रहे हैं.
वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन बाहर
भारत के धाकड़ गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 स्क्वाड में तो शामिल किया गया है, लेकिन ODI सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया. वरुण चक्रवर्ती और सैमसन एशिया कप में भी भारत की टी20 टीम में शामिल थे, लेकिन वे वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे.
मोहम्मद शमी को नहीं मिला मौका
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ODI सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. भारत ने आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और उस वक्त शमी टीम इंडिया का हिस्सा थे. चैपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी शमी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी को टीम से बाहर रखा गया है.
