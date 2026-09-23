Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस समय टीम इंडिया के साथ जापान में हैं, जहां 28 सितंबर से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपने एशियन गेम्स अभियान की शुरुआत करेगी. इससे पहले भारतीय प्लेयर्स जापान घूम रहे हैं, इस दौरान जसप्रीत बुमराह एक तकिया बनाने वाली फैक्ट्री में गए और उन्होंने अपने लिए खास तकिया तैयार करवाया. इसकी वीडियो अक्षर पटेल ने बना ली, जिसे बुमराह ने शेयर किया. वीडियो देख उनकी पत्नी संजना गणेशन खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाई.

जसप्रीत बुमराह ने अपनी गर्दन और शरीर के आराम के मुताबिक तकिया तैयार करवाया. जब वह बिस्तर पर लेटकर तकिया तैयार करवा रहे थे, तब अक्षर पटेल उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे. दोनों ने खूब मस्ती की, बुमराह ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "The art of finding the right pillow."

संजना ने लिए मजे, बुमराह ने भी दिया मजेदार जवाब

जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने वीडियो के कमेंट में हंसने वाला इमोजी शेयर करते हुए लिखा, "क्या आप यह करने के लिए इतनी दूर जापान गए थे?" इस पर बुमराह ने भी मजेदार जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

जसप्रीत बुमराह ने संजना के कमेंट का जवाब देते हुए हंसने वाले इमोजी के साथ लिखा, "अगर तुम इस तकिए को मांगोगी भी मैं नहीं देने वाला."

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जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स स्क्वॉड का हिस्सा है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर को है, हालांकि अभी तय नहीं है कि टीम इंडिया की भिड़ंत किस टीम के साथ होगी. एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम गोल्ड जीत चुकी है, जिन्होंने फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया.

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