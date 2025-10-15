Jasprit Bumrah Before IND vs AUS Tour: भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए बुमराह को टीम में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारत का ये तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आएगा. वहीं जसप्रीत बुमराह को आज एयरपोर्ट पर मीडिया ने स्पॉट किया, लेकिन भारतीय टीम के ये पेसर आज गुस्से वाले लुक में नजर आए और बुमराह मीडिया से कहने लगे कि 'आप किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो'.

भड़क गए जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, वे मीडिया से कहने लगे कि 'मैंने बुलाया ही नहीं. आप किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो'. इस पर मीडिया पर्सन की तरफ से कहा गया कि 'आप दिवाली बोनस में मिले हो हमें'. इसके बाद बुमराह गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए. अब बुमराह का Angry Look वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टी20 सीरीज में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. लेकिन बुमराह 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो कि 29 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलेगी. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. टी20 सीरीज के आगाज से पहले बुमराह भी बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे.

