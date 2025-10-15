हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो

'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो

Jasprit Bumrah Angry Look: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जसप्रीत बुमराह गुस्से में नजर आए हैं. बुमराह को एयरपोर्ट पर देखा गया, लेकिन भारत के ये तेज गेंदबाज मीडिया पर ही भड़क गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

Jasprit Bumrah Before IND vs AUS Tour: भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए बुमराह को टीम में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारत का ये तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आएगा. वहीं जसप्रीत बुमराह को आज एयरपोर्ट पर मीडिया ने स्पॉट किया, लेकिन भारतीय टीम के ये पेसर आज गुस्से वाले लुक में नजर आए और बुमराह मीडिया से कहने लगे कि 'आप किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो'.

भड़क गए जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, वे मीडिया से कहने लगे कि 'मैंने बुलाया ही नहीं. आप किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो'. इस पर मीडिया पर्सन की तरफ से कहा गया कि 'आप दिवाली बोनस में मिले हो हमें'. इसके बाद बुमराह गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए. अब बुमराह का Angry Look वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaikwad Ganesh (@videoagrapher_ganesh)

टी20 सीरीज में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. लेकिन बुमराह 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो कि 29 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलेगी. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. टी20 सीरीज के आगाज से पहले बुमराह भी बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे.

Published at : 15 Oct 2025 11:36 PM (IST)
