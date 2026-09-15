जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बनें

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामते ही अपना असर दिखा दिया. मैच की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा ओवर डाला, जिसमें अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके. बुमराह का ये मेडन ओवर सिर्फ टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत नहीं रहा, बल्कि इसके साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

बुमराह का ये मेडन ओवर टी20 इंटरनेशनल में उनका 13वां मेडन ओवर था. इसके साथ वो फुल मेंबर देशों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए. टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करते हैं, वहां इतने मेडन ओवर अपने नाम करना बुमराह की गेंदबाजी की खासियत को दिखाता है.

पहले ही ओवर में दिखा बुमराह का दबदबा

दूसरे टी20 में भारत ने गेंदबाजी की शुरुआत की और बुमराह नई गेंद लेकर आए. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया. पूरे ओवर में एक भी रन नहीं आया और बुमराह के नाम एक और मेडन जुड़ गया.

कुल रिकॉर्ड में बुमराह से आगे कौन

अगर सभी टी20 इंटरनेशनल टीमों के गेंदबाजों को शामिल किया जाए, तो बुमराह इस सूची में सबसे ऊपर नहीं हैं. एसोसिएट देशों के कुछ गेंदबाजों ने उनसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं. युगांडा के फ्रैंक न्सुबुगा और रवांडा के मुहम्मद नादिर के नाम 19-19 मेडन ओवर हैं, जबकि केन्या के एसओ नगोचे ने 16 मेडन ओवर किए हैं. बुमराह के नाम अब 13 मेडन ओवर हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, ऐसे में टीम इंडिया की नजर दूसरे मैच में भी जीत के साथ सीरीज पर पकड़ मजबूत करने पर है. बुमराह का ये रिकॉर्ड इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक और खास बात बन गया.