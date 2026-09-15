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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजसप्रीत बुमराह ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बनें

जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बनें

जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में 13वां मेडन ओवर डालकर फुल मेंबर देशों के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर का खास रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Sep 2026 09:39 PM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामते ही अपना असर दिखा दिया. मैच की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा ओवर डाला, जिसमें अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके. बुमराह का ये मेडन ओवर सिर्फ टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत नहीं रहा, बल्कि इसके साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

बुमराह का ये मेडन ओवर टी20 इंटरनेशनल में उनका 13वां मेडन ओवर था. इसके साथ वो  फुल मेंबर देशों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए. टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करते हैं, वहां इतने मेडन ओवर अपने नाम करना बुमराह की गेंदबाजी की खासियत को दिखाता है.

यह भी पढ़े:अफगानिस्तान का लोवेस्ट स्कोर, भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में बना शर्मनाक रिकॉर्ड

पहले ही ओवर में दिखा बुमराह का दबदबा

दूसरे टी20 में भारत ने गेंदबाजी की शुरुआत की और बुमराह नई गेंद लेकर आए. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया. पूरे ओवर में एक भी रन नहीं आया और बुमराह के नाम एक और मेडन जुड़ गया.

कुल रिकॉर्ड में बुमराह से आगे कौन

अगर सभी टी20 इंटरनेशनल टीमों के गेंदबाजों को शामिल किया जाए, तो बुमराह इस सूची में सबसे ऊपर नहीं हैं. एसोसिएट देशों के कुछ गेंदबाजों ने उनसे ज्यादा मेडन ओवर किए हैं. युगांडा के फ्रैंक न्सुबुगा और रवांडा के मुहम्मद नादिर के नाम 19-19 मेडन ओवर हैं, जबकि केन्या के एसओ नगोचे ने 16 मेडन ओवर किए हैं. बुमराह के नाम अब 13 मेडन ओवर हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, ऐसे में टीम इंडिया की नजर दूसरे मैच में भी जीत के साथ सीरीज पर पकड़ मजबूत करने पर है. बुमराह का ये रिकॉर्ड इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक और खास बात बन गया.

यह भी पढ़े:IND vs AFG 2nd T20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान दूसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
T20I JASPRIT BUMRAH
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