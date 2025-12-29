जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भारत की अगली वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, जो 11 जनवरी से शुरू हो रही है. भारत दौरे पर न्यूजीलैंड टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को परखने का आखिरी मौका होगा.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में आराम दिया जाएगा. दोनों इसके बाद होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे, जिसके लिए बीसीसीआई टीम का एलान कर चुका है.

बुमराह के वर्कलोड पर कड़ी नजर

जसप्रीत बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से भारत के लिए कोई वनडे नहीं खेला है. रिपोर्ट के अनुसार तेज गेंदबाज के वर्कलोड पर कड़ी नजर रखी जा रही है. बीसीसीआई का अगला मुख्य लक्ष्य टी20 वर्ल्ड कप है, जो 7 फरवरी से 8 मैच के बीच भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है.

जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम देने का मतलब है कि बोर्ड नहीं चाहता कि जो मैच बहुत जरुरी नहीं हैं, उनमें बुमराह को खिलाकर लोड दिया जाए. खासकर तब जब 5 मैचों कि टी20 सीरीज के 10 दिन के अंदर टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो जाएगा.

हार्दिक को भी लोड नहीं देना चाहता बोर्ड

हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर पिछले कुछ समय से टीम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं, जो बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वह पॉवरप्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सकते हैं. हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने कोई वनडे नहीं खेला है, लेकिन उनका बाहर होना फिटनेस के कारणों से रहा. ऐसे में उन्हें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया जा सकता है, जो बहुत जरुरी सीरीज नहीं है.

हार्दिक के मामले में डोमेस्टिक क्रिकेट भी महत्वपूर्ण पहलू है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह बड़ौदा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैच खेल सकते हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल