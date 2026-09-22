वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल

सानो में आज (मंगलवार) भारत और जापान के बीच सांसें रोक देने वाला मैच हुआ. बारिश की वजह से यह टी20 मैच पांच-पांच ओवर का खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर दो रनों से जीता. मैच के बाद जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग का वैभव सूर्यवंशी पर बयान वायरल हो रहा है.

जापान कप्तान ने इस मुकाबले के बाद कहा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख वो हैरान थे. उन्होंने कहा, "मुझे थोड़ी निराशा हुई कि 15 वर्षीय प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी आज टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन हां, देखिए, वह गेंदबाज़ी और फील्डिंग दोनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने आज पहला और पांचवां विकेट लेकर यह साबित भी कर दिया. उनके प्रदर्शन से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, और बाकी दोनों विकेटों के प्रदर्शन से भी नहीं."

लास्ट ओवर में जापान को चाहिए थे सिर्फ आठ रन

भारतीय टीम ने इस मैच में पहले खेलने के बाद पांच ओवर में 4 विकेट खोकर सिर्फ 32 रन बनाए थे. इसके जवाब में जापान को अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ आठ रन बनाने थे, और उनके सात विकेट शेष थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद अक्षर पटेल को सौंपी. अक्षर भी कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे. उन्होंने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, और दो रन से भारत को जीत दिला दी. जापान की टीम पांच ओवर में तीन विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी.

भारतीय टीम ने यह मैच जापान में खेला, लेकिन यह मुकाबला एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं था. भारत और जापान के बीच यह मैच एकमात्र टी20 मैच था. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. भारत के लिए सभी ओवर सिर्फ स्पिनर्स ने किए. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो ओवर किए. वहीं रवि बिश्नोई ने एक ओवर किया.

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