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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल

आज भारत और जापान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर दो रन से जीत दर्ज की. मैच के बाद जापान के कप्तान ने वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान दिया, जो वायरल हो रहा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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सानो में आज (मंगलवार) भारत और जापान के बीच सांसें रोक देने वाला मैच हुआ. बारिश की वजह से यह टी20 मैच पांच-पांच ओवर का खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर दो रनों से जीता. मैच के बाद जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग का वैभव सूर्यवंशी पर बयान वायरल हो रहा है. 

जापान कप्तान ने इस मुकाबले के बाद कहा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख वो हैरान थे. उन्होंने कहा, "मुझे थोड़ी निराशा हुई कि 15 वर्षीय प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी आज टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन हां, देखिए, वह गेंदबाज़ी और फील्डिंग दोनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने आज पहला और पांचवां विकेट लेकर यह साबित भी कर दिया. उनके प्रदर्शन से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, और बाकी दोनों विकेटों के प्रदर्शन से भी नहीं."

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लास्ट ओवर में जापान को चाहिए थे सिर्फ आठ रन 

भारतीय टीम ने इस मैच में पहले खेलने के बाद पांच ओवर में 4 विकेट खोकर सिर्फ 32 रन बनाए थे. इसके जवाब में जापान को अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ आठ रन बनाने थे, और उनके सात विकेट शेष थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद अक्षर पटेल को सौंपी. अक्षर भी कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे. उन्होंने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, और दो रन से भारत को जीत दिला दी. जापान की टीम पांच ओवर में तीन विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी.

भारतीय टीम ने यह मैच जापान में खेला, लेकिन यह मुकाबला एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं था. भारत और जापान के बीच यह मैच एकमात्र टी20 मैच था. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. भारत के लिए सभी ओवर सिर्फ स्पिनर्स ने किए. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो ओवर किए. वहीं रवि बिश्नोई ने एक ओवर किया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
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