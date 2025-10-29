जेम्स एंडरसन को मिली 'सर' की उपाधि, क्रिकेट से संन्यास के बाद मिला 'नाइटहुड' का टैग

Sir James Anderson New Title: इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन को 'सर' की उपाधि मिली दी गई है. ब्रिटिश शाही परिवार में प्रिंसेस ऐन ने विंडसर कैसल में रखे गए एक कार्यक्रम में जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी. इस सम्मान के लिए एंडरसन का नाम इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अप्रैल 2024 में ही शामिल कर दिया था. एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 21 साल क्रिकेट खेला है. वे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ब्रिटिश प्लेयर हैं. इस शानदार क्रिकेटिंग करियर के लिए जेम्स एंडरसन को सर की उपाधि दी गई है.

यह खबर अपडेट हो रही है...

