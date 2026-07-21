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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंडियन एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप पर जैकब बैथेल का बयान वायरल, यहां जानें क्या ही इसकी सच्चाई

इंडियन एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप पर जैकब बैथेल का बयान वायरल, यहां जानें क्या ही इसकी सच्चाई

Jacob Bethell on Relationship With Aadhya Anand Viral Statement: इंग्लैंड के क्रिकेटर जैकब बैथेल का भारतीय एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप पर एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. जानें इसकी सच्चाई क्या है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जैकब बैथेल, भारतीय अभिनेत्री आध्या आनंद को डेट कर रहे हैं. IPL 2026 के बाद इन अटकलों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी. दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हुईं और दावा किया गया कि दोनों रिलेशनशीप में हैं. अब बेथेल का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल बयान में बेथेल के हवाले से कहा गया कि आध्या से उनकी मुलाकात एक IPL एड शूट के दौरान हुई थी और उसके बाद वह उनसे दोबारा कभी नहीं मिले हैं.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जैकब बैथेल ने 'द सुपर ओवर पॉडकास्ट' पर ऐसा बयान दिया है. हालांकि, बैथेल ने इस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा है. करीब 40 मिनट के पॉडकास्ट में बैथेल ने कई विषयों पर बात की है, लेकिन वारयल स्टेटमेंट जैसा कोई बयान नहीं दिया है.

हमारी मुलाकात...

वायरल दावे में जैकब बैथेल के हवाले से कहा गया - मैंने जब सोशल मीडिया पर अपने और आध्या आनंद के रिलेशनशिप में होने की खबरें देखीं तो मैं हंसने लगा. मेरी आध्या के साथ मुलाकात एक IPL एड शूट के दौरान हुई थी और उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिले हैं. हम दोस्त बन गए और एकसाथ तस्वीर भई खिंचाई. हमारे बीच रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है. रिलेशन में होने की सभी अफवाहें गलत हैं.

उस समय दावा किया गया कि जैकब बैथेल और आध्या आनंद की मुलाकात बेंगलुरू बनाम मुंबई मैच के दौरान हुई थी. उन खबरों ने भई धूम मचाई हुई थी कि जैकब बैथेल एक भारतीय लड़की को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद इसपर खुलकर बात की और रिलेशनशिप की खबरों को झूठा बताया.

जैकब बैथेल की बात करें तो वो हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखे. पहले 2 वनडे मैचों में वो फ्लॉप रहे, लेकिन लॉर्ड्स पर खेले गए आखिरी ODI में उन्होंने 91 रनों की दमदार पारी खेली थी, इंग्लैंड उस मुकाबले को 27 रनों से जीता था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Jacob Bethell Aadhya Anand
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