6,6,6,6,6..., जैकब बैथेल ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में जड़ा सबसे तेज अर्धशतक

Jacob Bethell Fastest Fifty: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में जैकब बैथेल ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है. उन्होंने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मात्र 19 गेंदों में पचास रन पूरे किए. यह इस वर्ल्ड कप में उनका दूसरा अर्धशतक है. इससे पहले उन्होंने नेपाल के विरुद्ध 55 रनों की पारी खेली थी. साथ ही उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी (इंग्लैंड के लिए)

जैकब बैथेल ने 19 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. यह इंग्लैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक है. इससे पहले इंग्लैंड के लिए सबसे तेज वर्ल्ड कप फिफ्टी का रिकॉर्ड विल जैक्स के नाम था, जिन्होंने इसी वर्ल्ड कप में इटली के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

19 गेंद - जैकब बैथेल

21 गेंद - विल जैक्स

25 गेंद - इयोन मॉर्गन

25 गेंद - जोस बटलर

टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सबसे तेज फिफ्टी

टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में भी जैकब बैथेल ने फिन एलन की बराबरी कर ली है. फिन एलन ने इसी टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल मैच में 19 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. अब बैथेल ने भी इतनी ही गेंदों में पचासा पूरा किया है. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड आज भी युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी.