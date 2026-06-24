इंग्लैंड के क्रिकेटर जैकब बेथल भारत की इस खूबसूरत एक्ट्रेस पर हारे दिल? तस्वीर वायरल

Jacob Bethell and Aadhya Anand: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल (Jacob Bethell) इस बार अपनी बैटिंग या बॉलिंग को लेकर नहीं, बल्कि लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि बेथल एक भारतीय एक्ट्रेस पर दिल हार गए हैं. दोनों की साथ में कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिससे अफवाहों को और हवा मिली. तो आइए जानते हैं कि यह एक्ट्रेस कौन है और दोनों के साथ में दिखने की कहानी क्या है.

वायरल हो रही तस्वीरों में इंग्लिश खिलाड़ी एक्ट्रेस आध्या आनंद (Aadhya Anand) के साथ दिख रहे हैं. एक्स पर बेथल और आध्या की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक यूजर ने दावा किया यह तस्वीरें एक्ट्रेस के प्राइवेट अकाउंट पर शेयर की गई थीं. तस्वीर में दोनों कुछ खाते हुए दिख रहे हैं. वहीं तस्वीर पर कैप्शन में लिखा गया, "पहली बार बबल टी ट्राई करने के 50 शेड्स."

Damn I found this pic on Reddit of Aadhya Anand and Jacob bethell and it was uploaded on her private Instagram but anyway they looks cute 🥺🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/IQa30ofdFa — vanshika (@VanshuKiid) June 20, 2026

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस तरह के दावे भी किए कि बेथल और आध्या आनंद आईपीएल 2026 के दौरान भी एक दूसरे से कई बार मिले. बेथल हालिया सीजन में खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आए थे. अब सवाल यह उठ रहा है कि दोनों की लव लाइफ को लेकर असल हकीकत क्या है.

जैकब बेथल और आध्या आनंद की प्रेम कहानी की सच्चाई

फिलहाल बेथल और आध्या की तरफ से इस रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की कोई एलान नहीं किया है. इसके अलावा किसी दूसरी तरह से भी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई है. जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक इसे अफवाह के रूप में देखा जाएगा. हालांकि वो अलग बात है कि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं.

कौन हैं आध्या आनंद?

आध्या का जन्म कर्नाटक के कूर्ग में 02 नवंबर 2007 को हुआ. वैसे तो आध्या ने 9 साल की उम्र में ही एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी, जब वह सिंगापुर की एक मूवी 'ए यलो बर्ड' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने 2021 में आई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम्स' के जरिए वेब की दुनिया में कदम रखा. सीरीज में उन्होंने सबसे छोटी बेगम का किरदार अदा किया.

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