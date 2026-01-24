टी20 इंटरनेशनल में सबसे महंगा तीन ओवर का स्पेल फेंकने वाला गेंदबाज, भारत के खिलाफ लुटाए इतने रन

Most Expensive T20I Spell for New Zealand: भारत के साथ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी न्यूजीलैंड की टीम हार गई है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 209 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने 16वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. वैसे तो भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, लेकिन जैकरी फाउल्क्स के लिए ये मैच कभी नहीं भुलाए जाने वाला बन गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए और टी20 इंटरनेशनल में फाउल्क्स तीन ओवर का सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

टी20 इंटरनेशनल का सबसे महंगा तीन ओवर का स्पेल

रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में जैक फाउल्क्स ने न्यूजीलैंड के लिए तीन ओवर डाले और अपनी स्पेल में 67 रन लुटा दिए. ये अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे महंगा तीन ओवर का स्पेल बन गया है. फाउल्क्स से पहले सर्बिया के अलेक्जेंडर डिजिजा ने साल 2022 में बुल्गारिया के खिलाफ 3 ओवर में 63 रन खर्च किए थे. दक्षिण अफ्रीका के लिजार्ड विलियम्स ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर में 62 रन दिए थे. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सिर्फ एक ही गेंदबाज ने तीन ओवर में जैक फाउल्क्स से ज्यादा रन दिए हैं. साल 2025 में टी20 ब्लास्ट में नॉर्थम्पटनशायर के लियाम गुथरी ने तीन ओवर में 68 रन खर्च किए थे.

ईशान और सूर्या ने की कुटाई

जैक फाउल्क्स तीसरे ओवर में पहली बार बॉलिंग करने आए और इस ओवर में 24 रन दिए. ईशान किशन ने तीन चौके और एक छक्का जड़ा. फाउल्क्स ने अपने दूसरे ओवर में 25 रन लुटा दिए. इस ओवर में सूर्यकुमार यादव ने उनकी कुटाई की. सूर्या ने उनके ओवर में 4 चौके और एक छक्का लगाया. तीसरे ओवर में उनके खिलाफ भारत ने 18 रन बनाए. सूर्या ने इस ओवर में दो चौका और एक छक्का जड़ा.

न्यूजीलैंड के लिए सबसे महंगा स्पेल

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल है. अभी तक ये रिकॉर्ड बेन व्हीलर के नाम दर्ज था. उन्होंने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑकलैंड में 3.1 ओवर में 64 रन दिए थे, जिसके 6 साल बाद उनका रिकॉर्ड टूट गया है.