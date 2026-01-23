ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही

IND vs NZ 2nd T20: ईशान किशन के बल्ले में भी अभिषेक शर्मा जैसी स्प्रिंग लग गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अभिषेक का तूफान तो नहीं लेकिन ईशान की आंधी जरूर आई. उन्होंने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ धड़ाधड़ शॉट्स लगाते हुए 32 गेंद में 76 रन ठोक दिए. 237 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में ईशान किशन ने कुल 15 बाउंड्री लगाईं.

रायपुर में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में भारतीय पारी की पहली 7 गेंदों के भीतर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी आउट हो चुके थे. मगर ईशान किशन का बल्ला तबाही मचाने वाला था.

गेंदबाजों का बना दिया भूत, 237 का स्ट्राइक रेट

भारतीय टीम ने पहले 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन बनाए थे और दो विकेट भी खो दिए थे. तीसरे ओवर से ईशान किशन ने गेंदबाजों का भूत बनाना शुरू कर दिया. जकारी फाउल्क्स के इस ओवर में कुल 24 रन आए. उसके बाद लगातार चौके-छक्कों की बारिश होती रही और आठवें ओवर में ही टीम इंडिया 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी.

ईशान किशन ने 32 गेंद में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.50 का रहा. इस तूफानी पारी में उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए. यानी 74 रनों में से 68 तो उन्होंने बाउंड्री से ही बना दिए. मौजूदा सीरीज के पहले टी20 मैच में ईशान किशन केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे टी20 मैच में उन्होंने मौके को भुनाने का अवसर नहीं जाने दिया.

इस तरह की तबाही आमतौर पर अभिषेक शर्मा मचाते हैं. नागपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में उन्होंने 35 गेंद में 84 रन ठोक दिए थे. 240 के स्ट्राइक रेट से खेली गई उस पारी में अभिषेक ने 8 छक्के जड़ दिए थे. अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में भी अभिषेक का कुल स्ट्राइक रेट 190 से अधिक है.

