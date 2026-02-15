Ishan Kishan Future Wife Name: ईशान किशन (Ishan Kishan) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रन स्कोर किए. ईशान की पारी ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. वहीं अब टूर्नामेंट के बीच ईशान की शादी की खबर सामने आई.

दरअसल भारत के बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के दादा अनुराग पांडेय ने अपने पोते की शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया. नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईशान के दादा ने कहा कि उनका पोता मॉडल अदिति हुंडिया को पसंद करता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईशान और अदिति की जल्द ही शादी होने वाली है.

कौन हैं अदिति हुंडिया

अगर आप भी अदिति हुंडिया के नाम से वाकिफ नहीं हैं, तो आपको बता दें कि वह राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं. उन्होंने मॉडलिंग में अपना एक अलग ही नाम बनाया है. मॉडलिंग के अलावा आदिति ने अपना एक फैशन ब्रांड भी बनाया है. उनके ब्रांड का नाम 'लेबल अदिति हुंडिया' है. कथित तौर पर आदिति के पिता भी जयपुर के एक कारोबारी हैं. उन्होंने अपने पिता की राह चुनते हुए बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.

मॉडलिंग में खूब कमाया नाम

गौरतलब है कि आदिति ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2016 में की थी. इसके अगले साल यानी 2017 में उन्होंने 'एफबीबी कलर्स फेमिना मिस इंडिया राजस्थान' का टाइटल जीता. फिर 2018 में आदिति ने 'मिस दीवा सुप्रानेशनल' का खिताब अपने नाम किया.

सोशल मीडिया पर एक्टिव

अदिति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वह अक्सर अपने चाहने वालों के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. गौर करने वाली बात यह है कि आदिती की फॉलोइंग लिस्ट में ईशान किशन का नाम भी मौजूद है. वहीं ईशान किशन की इंस्टा फॉलोइंग लिस्ट में भी अदिति का नाम शामिल है.